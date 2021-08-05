布小林卸任內蒙自治區主席 罕有的祖孫三代執政告終

據中國官方媒體內蒙古日報消息說，內蒙古自治區人大常委會議今天決定接受布小林“辭去內蒙古自治區主席職務的請求”，並任命王莉霞為代主席兼副主席。而據中國媒體說，王莉霞日前已接任中共內蒙古自治區黨委副書記兼自治區政府組書記，並於2日以這一身份主持會議。觀察指布小林，烏蘭夫、布赫、布小林祖孫三代執掌內蒙的時代宣告結束。

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據中央社今天報道說，布小林卸任內蒙古自治區主席，祖孫三代執政告終。消息稱，傳聞已久的內蒙古自治區主席更動今天塵埃落定，由前中共呼和浩特市委書記王莉霞擔任代主席，接替前任主席布小林，烏蘭夫、布赫、布小林祖孫三代執掌內蒙的時代，也告結束。

布小林現年63歲，北京大學法律系畢業，是中共蒙古族元老、已故中國國家副主席烏蘭夫的孫女，也是中共培養的少數民族幹部之一，一直在內蒙古工作。2016 年3月擔任內蒙古自治區代主席，同年6月就任主席至今。

據該報道，中共於建政前的1947年5月成立“內蒙古自治政府”，成為內蒙古自治區前身，由烏蘭夫擔任首屆主席，直到1967年才因文革爆發下台；1983到1993年間，烏蘭夫的長子布赫擔任內蒙古自治區主席，而烏蘭夫正於1983至1988年擔任中國國家副主席。

因此，布赫的女兒布小林2016年接任內蒙古自治區主席時，即創下中共政壇一門三代都擔任同一個省級領導人的紀錄，足證烏蘭夫家族在內蒙的顯赫。

但布小林當政期間，內蒙古在2020年8月爆發語文教材爭議，起因於內蒙古教育廳下令將自治區自定的蒙語教材，改為中國中央訂定的漢語教材，引發大規模抗議事件，曾引起海外關注，對內蒙古的民族關係投下陰影。

據中央社，此後，今年3月中國全國“兩會”期間，中共總書記習近平出席全國人大內蒙古代表團會議時，公開表示內蒙古有個很重要的反腐領域就是煤炭，還說“當共產黨的官，當人民的公僕，拿着國家資源去搞行賄受賄、去搞權錢交易，這個帳總是要算的”，隨即引起外界揣測，在內蒙家族勢力龐大的布小林即成為焦點之一。在此之前的今年1月26日，布小林在內蒙古“兩會”中的人大會議開幕式作政府工作報告時，突然在台上暈倒，當時內蒙古衛視正進行現場連線，拍下了這一幕，也曾引起布小林是否健康不佳的傳聞。