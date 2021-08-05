美國參議員在罕見的公開聽證會上強調來自中國的國家安全威脅

據The Hill報道，美國參議院情報委員會8月4日下午舉行了罕見的公開聽證會，強調中國對美國國家安全構成的威脅越來越大，一位參議員將這種情況描述為 "恐怖秀"。據官員們說，這些威脅包括中國的反間諜活動，如對美國公司和重要組織的網絡攻擊，惡性影響和竊取數十億美元的美國知識產權。參議員盧比奧指控說，"今天，中國共產黨對美國人可以說什麼，可以聽什麼，可以讀什麼，可以看什麼的控制，要比美國歷史上任何外國政府都要多。"據消息說，參議院情報委員會要求周三作證的幾位證人由於擔心公開發言會受到影響而拒絕出席。

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據美國國會山莊媒體The Hill署名MAGGY MILLERTY報道，參議院情報委員會主席Mark Warner（D-Va.）周三在委員會關於中國威脅的聽證會上作證說，美國"情報委員會......通常不舉行公開聽證會，但副主席[Marco] Rubio [R-Fla.]和我認為這些個故事需要向美國公眾公布。"

據盧比奧也極力強調，有必要在中國破壞美國的努力上與之對抗，特別是在技術問題上。據盧比奧稱，"這個委員會的成員定期審查一些最敏感的情報，包括情報和來自這些情報的報告，這是拜登政府可以利用的，"盧比奧作證說，"所以我認為，當你看到在與中國有關的一個又一個問題上......你看到的是這個委員會的成員處於領先地位，這應該發出一個強有力的信息。"他指出，"這個委員會的成員，由於他們所扮演的角色，對這場在21世紀上演的恐怖秀有非常獨特的洞察力，"盧比奧強調說，"中國的長臂不是什麼未來才有的威脅，它已經在這裡了。"

據該報道稱，這次聽證會是在美國和中國之間的緊張關係近年來在多個方面加劇的情況下舉行的。

特朗普政府採取措施限制中國公司在美國開展業務，例如將電信集團華為和中興通訊列入商務部的黑名單，並重新談判貿易協議。前政府去年還關閉了中國駐休斯頓領事館，理由是需要保護美國的知識產權。

中國在網絡空間變得越來越活躍，拜登政府和幾個盟國上個月正式指責中國政府在今年早些時候利用微軟Exchange服務器應用程序的漏洞，滲透到潛在的成千上萬家公司。

美國和中國之間的其他爭論領域包括對中國政府處理香港問題和對待維吾爾族穆斯林群體的關切。

聯邦調查局局長克里斯托弗-雷在4月向參議院情報委員會作證時說，聯邦調查局 "每10小時就會對中國展開一次新的調查"，而且該機構正在調查2000多起與中國有關的案件。

美國國家反間諜和安全中心（NCSC）前主任、埃瓦尼納集團的創始人和現任首席執行官威廉-埃瓦尼納星期三作證說，僅在2020年，中共就竊取了3000億至6000億美元的美國知識產權和商業秘密。據埃瓦尼稱，"這意味着對於一個美國四口之家來說，稅後是4000至6000美元，"埃瓦尼納告訴委員會，"今天的話題......是一個存在的威脅，它是我們國家有史以來面臨的最複雜、最有害、最具侵略性和戰略性的威脅。"

據參議院情報委員會領導人指出，由於美國公司希望能夠進入中國市場，以及由於中共傾向於向在美國的中國學生和研究人員施壓以竊取數據和研究，中共已經能夠影響美國公司和政策。

"今天，中國已經在進行人類歷史上最大的從一個國家到另一個國家的非法財富轉移，"盧比奧說。"今天，中國共產黨對美國人可以說什麼，我們可以聽到什麼，我們可以讀什麼，我們可以看什麼的控制，要比我們歷史上任何外國政府都要多。"

據該報道引述華納指出，委員會要求周三作證的幾位證人由於擔心公開發言會受到影響而拒絕出席。

華納、盧比奧和其他委員會成員強烈強調，他們對中國行動的擔憂在於政府，而不是中國人民或美國華人，並敦促必須採取行動，對抗中國政府的行為。 據華納強調，"很明顯，我認為我們的國家正面臨一個新的斯普特尼克時刻，我們必須採取措施保持競爭力，特別是在技術方面，並找到更好的方法來加強我們對中共無數情報、技術收購和外國影響行動的防禦。"