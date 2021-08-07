丁家喜、許志永據報已被起訴到山東臨沂市中院

據維權網8月6日報導，檢察機關已向山東省臨沂市中級人民法院起訴中國維權人士丁家喜、許志永。警方先前以涉嫌“顛覆國家政權罪”，將兩人移送檢察院審查起訴。

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報導指，丁家喜律師妻子羅勝春介紹稱，“丁家喜、許志永二案進展 2021年8月5日下午4點半，律師們接到電話通知：丁家喜許志永已經被起訴到臨沂市中級人民法院！臨沂市檢察院到底是沒有良心發現，也不會聽取辯護律師的意見。一切都在預料之中，他們所做的一切就是罔顧事實真相，和公安機關勾結，鞏固刑訊逼供得來的所謂證據，把良心公民送進監獄！”

2019年12月中旬，多名中國律師和公民運動人士在福建廈門參加一場飯局，討論時政和中國未來，分享推動公民社會建設的經驗。同年12月26日開始，中國公安陸續在福建、山東、北京、河北、四川、浙江等地抓捕與會者，丁家喜就是其中一人。

參加同場聚會的許志永當時雖展開逃亡，但仍不時透過社群平台發聲；去年2月中旬，他在廣州被警方帶走。

許志永是中國公民運動的活躍人物，曾創辦公盟並發起新公民運動，2014年曾以“聚眾擾亂公共場所秩序罪”被判刑4年。丁家喜曾於2012年聯署要求官員公開財產。今年1月21日，兩人的控罪由涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”，改為涉嫌“顛覆國家政權罪”。

期間曾多次通過網絡為其男友許志永發聲的李翹楚3月15日已經被正式批准逮捕。羈押於山東省臨沂市人民醫院東區，且不準律師會見。