中國原衛生部長撰文稱與病毒共存絕不可行引關注

中國衛生經濟學會總顧問、原衛生部部長高強8月7日在“人民日報健康客戶端”撰文，抨擊英美等國將政府防疫失策“甩鍋”給病毒變異，並稱中國必須堅持嚴格防控，必須打消“與病毒共存”的想法。

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高強在文中寫道，“最近一段時間，世界很多國家的新冠疫情，出現了急劇反彈，新增確診病例和死亡病例大幅攀升。美國驚現一天新增10萬確診病例，全球過去4周內新增確診病例接近400萬，以至於世界衛生組織驚呼疫情近乎失控”。他稱，“是什麼原因導致世界抗疫形勢全線告急？筆者認為主要是英、美等國為顯示統治力和影響力，不顧人民健康安危，盲目解除或放鬆了對疫情的管控措施，單純依靠疫苗接種的抗疫模式，追求所謂的‘與病毒共存’，導致疫情的再次泛濫”。高強稱，“這是英、美等國政治制度缺陷導致的防疫決策失誤，也是推崇個人主義價值觀的必然結果。在英、美等國‘與病毒共存’的誘導下，不少發展中國家也放鬆了疫情管控，致使全球多個地區出現了第二波、第三波疫情。”

文中，高強談及中國境內近來再次出現疫情時說，“儘管境外病毒輸入也曾經導致局部地區出現散發病例，但沒有形成大規模的流行蔓延。只要我們在‘外防輸入’方面‘補短板、堵漏洞、強弱項’，堅決‘禦病毒於國門之外’，就一定能夠將病毒消滅在人民戰爭的汪洋大海中。”高強還在文中建議，“當前，我國能否與世界實現正常互通，並不在於國內疫情控制，而在於國際疫情形勢。在國際疫情嚴重反彈的情況下，我國必須堅持對入境人員實施嚴格的監測、隔離等防控措施，這不是切斷與世界的聯繫，而是對人民健康和國家安全高度負責的表現。”

文章結尾，高強扣題寫道，“‘與病毒共存’可行不可行？筆者認為絕不可行。英、美等國的‘與病毒共存’，已經給全球的抗疫形勢帶來了嚴重後果，我們絕不能重蹈覆轍。只要疫情仍在國際上廣泛流行，我國嚴防境外病毒輸入的方針就不能變，堅決切斷病毒傳染鏈的策略就不能變，早發現、早控制的目標就不能變”。他稱，“至於我國何時開放國門、如何開放國門，應當根據國際疫情控制的實際情況，從維護國家和人民的整體利益出發，適時作出安排。在嚴防境外輸入的同時，各地既要儘快控制疫情的傳播，也應當根據實際情況，適時轉換抗疫工作節奏，適時調整抗疫工作措施，適時恢復正常的經濟社會生活。”

對於高強的在文中提出的觀點，有網友在微博上表示贊成，也有的則認為，應對疫情採取開放還是封閉的方式加以應對是一個科學問題，應用數據來說話，不應進行政治解讀。還有的聲音質疑高強本人是否心存“科學精神”，其文章中主要強調的是政治而不是科學。此外，美歐國家在過去一年多來的新冠疫情大流行中，並沒有採取所謂的“與病毒共存”的政策，諸如美英法德等諸多西方國家與發展中國家一樣，自疫情開始便採取了封城和禁止交通等長久未見的超常管控措施，而隨着新冠疫苗地施打相關的措施雖有調整，但仍在進一步完善和實施當中。

以法國為例，雖然全國至今有大約66%的居民已接種了至少一劑的新冠疫苗，但依照政府規定和最新出台的法律，現行新冠健康碼的適用將於周一起擴大範圍到餐廳、咖啡館、跨城市的公共交通工具，以及醫院非緊急服務等公關場所，都要掃描健康碼。醫護人員若在下月中仍未接種疫苗則有可能被停職。不參與掃碼的企業和商家則將面臨罰款等處罰。