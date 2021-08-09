奧運沒有打敗“衰落的美國” 中國上下一片嘆息

中國以一面金牌數之差而夢斷東京奧運會，中國直到閉幕日，在東京奧運會一直都保持金牌數領先美國，儘管美國金銀銅牌總數遠遠超過中國，中國一直希望金牌打敗美國就是勝利。中國此前曾嚴批美國媒體以獎牌總數排列勝負榜行為無恥。但東奧金牌冠軍拱手還給美國，讓中國上下一片嘆息。

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據中央社報道稱，美國隊8日下午2時前後，在東京奧運女子排球項目決賽中以3比0擊敗巴西，拿下美國女排史上首面奧運金牌。讓美國在獎牌榜超車中國奪冠。隨後中國在女子拳擊中量級金牌賽敗北的消息先後傳來，中國上下一片嘆息，一路保持到閉幕日的金牌冠軍，拱手還給了所謂“萬惡的美帝”。

在美中關係陷入低潮不見解凍，全國上有基調、下有情緒的反美氛圍中，中國太需要一場金牌數壓過美國的奧運會一解悶氣，卻在東京奧運最後一天午後失之交臂，留下10多億人在手機、電腦和電視螢幕前的聲聲喟嘆。

僅管金牌數和總獎牌數均敗給美國屈居第2，但中國在東京奧運獲得的38面金牌，仍追平了2012年倫敦奧運的金牌數，成為除2008年北京奧運外，中國在境外奧運會上取得最多金牌的兩次之一。同時，東京奧運也是中國在境外奧運會上的金牌數，與美國最接近的一次。因此，追平境外奧運金牌數最佳成績、金牌數直逼美國“惜敗”，以及美國奧運“霸業衰落”，成為中國媒體在無奈中形塑的基調，也多少撫慰了不少中國民眾失望的心情。

在比較專業級的中國觀眾眼中，中國隊在東京奧運的表現，其實不盡理想，特別是一向中國引以為傲、世界排名領先的乒乓球、體操及女排等項目，奪牌數都低於預期。因此，不少中國民眾、乃至於部分體育記者及評論人士，一度對中國隊這次的奪牌數不甚看好。

賽事後半場，卻出現了戲劇性的發展。此時，中國隊整體表現逐漸回穩，在跳水等項目保持佳績下，金牌數穩定成長。而同一階段，一向在田徑項目擁有優勢、原應在後半場急起直追的美國隊，金牌數卻不見顯著成長，而遭歐洲國家瓜分。

這一來一回，便讓中國隊的金牌數出乎意料地持續保持領先。直到今天接近中午，美國隊的金牌數才追平中國隊的38面。下午，美國女排奪金，中國最後一個奪金希望的女子拳擊落敗，美國正式超車，讓中國金牌強壓美國夢碎東京。

據該報道稱，在當今中國的反美氣氛下，自家金牌數強壓美國的漂亮數字，撩起了眾多中國民眾的情緒。除了技壓世界群雄的成就感，更多的是一解近幾年來，中國自認被美國一路打壓的悶氣。高昂的亢奮下，暗藏着民族主義的情緒。

在過程中，少部分中國民眾認定自家選手遭不公待遇，而前往日本乒乓球、體操選手個人網頁，甚至國際體操總會（FIG）出征鬧場辱罵的行徑，令人側目。更讓外界認為，奧運會彷彿成為點燃中國民族主義情緒的瓦斯開關。所幸，中國相對理性的體育專業人士和民眾，還是有的，只是沉默。他們儘管也認為裁判給分有問題，但也直指少數人到對方網頁辱罵、甚至嘲笑外貌的行徑，並不足取，應該受到譴責。一名專業球評更告訴中央社記者，“如果不譴責這些人，就是縱容”。

此外，中國退役檯球名將劉國梁，更公開稱讚被中國網友辱罵得最慘的日本檯球女將伊藤美誠。他說，透過東奧，應該看到了世界桌壇的覺醒，女子桌壇“尤其以日本為代表、以伊藤為代表”，以一己之力把日本隊帶上了領獎台，說明她已具備了和中國頂尖選手相當的水平。

據中央社說，東京奧運的激昂情緒，在中國網絡上仍然回蕩。有人議論著跳水金牌小將全紅嬋戲劇般的遭遇、女排教練郎平荒腔走板的調度；也有人不忘拿美國做文章，嘲笑部分美媒一度改以總獎牌數作排名，還有人直指“美帝金牌霸業搖搖欲墜，正反映了美帝的國運”。把“萬惡的美帝”氣焰壓下去，一直是中國想要的。外交場上、貿易談判桌上、海面艦隊上沒辦到，這次東京奧運，中國差點就辦到了。