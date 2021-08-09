武漢再清零 與毒共存引爭論

中國武漢當局於8月8日宣布結束對這個中國城市1100萬居民的大規模新冠病毒檢查行動。儘管武漢說清零，但印度變種在武漢現跡，仍然造成了恐慌。“零確診”能持續多久？與毒共存？中國對此有討論。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台在中國常駐記者拉加德報道稱，武漢結束了大規模檢測，"零感染 "戰略引發質疑。

該報道說，武漢當局於周日宣布結束對這個中國城市1100萬居民的龐大的新冠肺炎病毒篩查行動。新冠肺炎病毒印度變種在中國現身，引發一些地方新的禁封與限制。有些地區更為緊張，人口眾多的城市，也大規模測。與此同時，一些中國專家呼籲重新思考如何定位 "零感染 "戰略。

這仍然是少數人的聲音，但在科學界說很重要。在上周五舉行的一次網絡研討會上，中國疾病預防控制中心的首席流行病學家也參加了討論，他們都質疑 "零感染 "戰略的可持續性。

據有專家認為，"這次爆發的病毒重現，絕大部分都是輕度疫症，原本不應當引起這麼大的恐慌和壓力。"但是上個月穿着防護服的檢疫人員重返中國街頭的場景，引發了一些恐慌和壓力。

一些地方超市貨架被搶購一空，一些小區像武漢新冠肺炎大流行病開始時那樣重新加設了封堵路障。更不用說問責了......據《環球時報》報道，來自中國四個受疫情影響的省份的三十多名官員，包括一名副市長，一些區長和地方衛生委員會官員，因為在應對衛生危機時缺乏勤奮和效率而受到處罰。當然這也促使一些地方官員過於小心加倍防疫。這種面對病毒絕對不容忍的政策在本周末加劇了新的防疫限制。

中國前衛生部長高強就不同意與病毒共存，仍然認為中國可以在其領土上根除該病毒。他呼籲修補上個月讓印度變種從外國進入的球拍上的漏洞。 他一點也不熱衷於 "與病毒共存"，並相信中國仍然可以在其領土上消滅新冠病毒，這一定是很大一部分中國人的希望，當零感染受到威脅時，就應該消滅這些病毒。

北京現在祭起嚴格措施，所有想進北京的人，從現在開始，必須等待兩個星期，在你所在的地區宣告沒有任何新的感染，才能前來首都。據新京報周六解釋說，為了避免來自疫區的度假者返回北京，首都的疫情防控小組表示，任何在被指為中度或高度風險的新冠病毒地區的北京人都會在他們的手機上收到一個 "橙色代碼"。這意味着他們將不能乘坐飛機或火車，或通過警察檢查站回京。而且，只有在該地區14天內沒有 "新病例 "記錄的情況下，該代碼才會恢復為 "綠色"。正如共產黨首都市委官員上周所說，為將"不惜一切代價保護首都安全"，當局也在考慮推遲首都北部的幼兒園開學時間。北京的法國學校等文化場所也暫時關閉。

據該報道，這種極端的預防措施阻斷了近一個月內超過600例的確診擴散，並且沒有死亡報告。但是據主張變革的人說，從長遠來看，這一策略是昂貴的，並且會隨着疫苗接種而失去作用。中國疾控中心官員說，"我們需要學習國外的經驗（......），可能必須為明年初的冬奧會採取新的方法"。

這一立場仍遠未得到所有人的認同。在西方國家還在與疫情作鬥爭的時候，中國當局就遏制了疫情，從而獲得了很大一部分中國人對當局防疫的信任。在東京奧運會閉幕後，中國官方媒體指出，在奧運兩星期內，中國代表團沒有任何感染病例的報告。鑒於北京打算組織2022年北京冬季奧運會，只要看台上有觀眾，要讓民眾接受他們將不得不再次 "與病毒共存"，可能會很困難。