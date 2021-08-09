繼中國阿里巴巴女員工遭到上司性侵後，滴滴出行也爆出性侵醜聞。一名微博名叫“投訴滴滴上級被開除的單親媽媽”發文泣訴自己被帶到飯局灌酒，指控自己遭到高層及政府部門領導侵害。

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據自由時報今天報道稱，滴滴也爆性侵！ 單親媽媽或遭多名政府高層灌酒迷奸。“投訴滴滴上級被開除的單親媽媽”的這名單親媽媽指出，當時也是被帶到公司高層及大客戶的飯局，並且其中還不乏當地的紀委幹部、政府部門領導。

在飯局中，客戶不斷要求她喝酒“喝完紅酒摻白酒”，在意識模糊之際，客戶以送回飯店房間為由，將她帶去另一桌私人飯局。他寫到，他只記得10幾位全是男性，接下來就失去意識，而再次醒來時臉上都是傷。她透露 ，我不敢想像這些人在我失去意識的時候對我做了什麼。

據該報道，後來這位單親媽媽到興化南滄派出所報警，但警方不讓這名女子看監視器畫面，更不讓她拍攝。警局的筆錄作了4小時，一遍又一遍的核對各種細節，讓受害者痛苦不堪。後來滴滴的人事也到了警察局，他們要求陪同聽筆錄，“當著他們的面複述那些罪惡”。

該報道稱，這位單親媽媽坦言，這些人受到制裁的成功率不大，因為都是有錢有勢的人物。也曾經有很多媒體想幫他報導，但都與滴滴有業務合作，所以報導選題都被否決掉。

自由時報說，這位單親媽媽被滴滴開除後的半年，找工作時都被問到離開滴滴的原因，而無論怎麼解釋，最後都無法被錄取。她抨擊滴滴的行為“形同陰暗生物，把受害者污名化”。.