遭官媒批控制輿論 阿里火速“刀斬”涉性侵員工和高管

路透社北京消息指，因女員工舉報“男上司性侵且被包庇”而捲入輿論漩渦的阿里巴巴集團，今日凌晨火速推出應對舉措。阿里巴巴董事長張勇周一凌晨在內網發布通報，對涉事男員工予以辭退，並稱"永不錄用"。人民日報旗下公眾號“踏浪青年”昨日評論，如果爆料確定為真，那麼這已經不是“阿里巴巴”，這是“四十大盜”！

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據報道，該名男員工“承認存在和女同事在酒醉狀態下有過度親密行為，嚴重違反公司規定”。阿里CEO張勇在通報中稱，關於上述員工是否有強姦或者猥褻等違法行為，等待警方的調查結論和行動。

人民日報旗下公眾號“踏浪青年”昨日發表評論稱，如果女員工爆料都確定為真，那麼這已經不是“阿里巴巴”，這是“四十大盜”。

評論又說，該事件案發第10天，阿里巴巴才從歲月靜好，登上熱搜第一，“輿論爆發之慢，讓公眾對阿里是否進行了公關操作，再次產生懷疑”；國家態度已經非常明確，資本絕不能控制媒體，而微博作為中國當下事實上的新聞基礎設施，更不能成為某些利益集團操縱輿論的工具。

評論強調：“在反壟斷成為既定國策的當下，如果有人還想通過公關手段刪文章、壓熱搜，那麼註定聰明反被聰明誤。”

路透社援引張勇通報指出，同城零售事業群總裁李永和和事業群HRG徐昆引咎辭職；同時，對阿里巴巴集團首席人力資源官童文紅記過處分，因“在整個事件處理過程中，HR團隊對人的關注、關懷不夠”，且“缺乏應急響應體系和存在嚴重的判斷失誤，在遇到涉嫌刑事案件的情況下，未能第一時間將當事人停職”。對於事件處理過程涉及的其他停職主管及相關HR的調查仍在繼續。

公司將在全集團範圍內開展對於包括性騷擾在內的員工權益保護的培訓和調查，同時開通專門舉報通道；加快制定《反性騷擾行動準則》。

此外，“反對醜陋的酒桌文化”。無論是客戶或者主管提出要求，阿里員工均可明確拒絕。（該通報的英文版亦幾乎同步發布在阿里巴巴英文網站上，請點擊此處 here）

阿里巴巴港股早盤一度跌逾4%，後跌幅收窄至3%以內。

此外，阿里巴巴一女員工怒斥被領導侵害一事周末持續在網絡發酵，相關話題佔據新浪微博熱搜。

據陸媒21世紀經濟報道認為，這一處分不可謂不重，只是來得有點遲。2018年6月，李永和加入阿里巴巴時的職務是張勇助理。2018年11月，阿里巴巴集團宣布成立天貓超市事業群，整合原有天貓超市和淘鮮達業務，李永和擔任天貓超市事業群總裁。2020年4月中旬，天貓超市事業群升級為同城零售事業群，歸屬於阿里本地生活服務公司的餓了么新零售業務，開始陸續整合到該事業群。

從李永和在阿里的履歷看，他着實是張勇麾下一員重將。今年7月2日，阿里將基於地理位置服務的餓了么、高德和飛豬組合成為生活服務板塊，李永和接替王磊擔任本地生活事業群總裁。

距離調整不過一個多月時間，李永和的辭職或使淘鮮達、本地生活的業務進展憑添變數。