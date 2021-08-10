中國召回駐立陶宛大使 歐盟表示遺憾

中國外交部因立陶宛允許以台灣名義設立代表處而召回中國駐立陶宛大使，歐洲聯盟對外事務部8月10日對此表示遺憾。

廣告 繼續瀏覽後續

中國召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使，理由是立陶宛“允許台灣當局以‘台灣’名義設立代表處”。對此立陶宛表示“遺憾”，但決意與台灣發展互惠關係。

歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）10日對中央社表示，歐盟承認中華人民共和國代表中國政府，但同時歐盟也有興趣與台灣進一步深化關係，因此歐盟在台北設有歐洲經貿辦事處。

馬斯拉里說，歐盟不認為在台灣或是台灣前來歐洲設處違反歐盟一個中國政策。

中央社報道說，歐盟“一中政策”與中國的“一中原則”不同，歐盟強調與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域發展更緊密的關係與合作。

歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里進一步表示，雖然基本上這是中國和立陶宛的雙邊問題，但中國與歐盟成員國的雙邊關係也將不可避免會影響歐中整體關係。 歐盟對中國的行為表示遺憾，密切關注事件發展。

這是中國首次因歐盟成員國與台灣互設處而召回其駐在國大使。稍早立陶宛外交部聲明：“立陶宛外交部對中國這項舉措感到遺憾，同時藉機重申，立陶宛決意在一個中國原則下，追求與台灣的互惠關係，如同歐洲聯盟（EU）和世界各地的許多國家。”