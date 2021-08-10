中國司法維持對謝倫伯格死刑判決 斯帕弗間諜案或即將宣判 孟晚舟案施壓疑雲？

加拿大籍羅伯特·勞埃德·謝倫伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)遭控走私毒品案2019年在遼寧省中級人民法院審理。資料照片。 中國司法2021年8月10日周二駁回上訴，維持原判，以走私毒品罪判處羅伯特·勞埃德·謝倫伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)死刑。

中國遼寧省高級人民法院今天對加拿大籍被告人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格走私毒品上訴一案，二審駁回上訴，維持原判，以走私毒品罪判處死刑。加拿大駐華大使鮑達民(Dominic Barton)今天表示譴責並指加拿大仍然對中國任意使用死刑的情況深表關切。鮑達民呼籲寬大處理。另有消息說中國法院預計最早將於本周三對被拘留的加拿大人邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)案件作出裁決。

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據路透社今天報道稱，遼寧省高級人民法院周二對加拿大籍被告人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)走私毒品上訴一案，二審駁回上訴，維持原判，以走私毒品罪判處死刑。

刊登在遼寧省高級人民法院的新聞稿稱，遼寧省大連市中級人民法院認定，被告人謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私甲基苯丙胺222.035千克，其行為已構成走私毒品罪，以走私毒品罪判處其死刑，並處沒收個人全部財產。

謝倫伯格對此不服並提出上訴。

路透社稍早報道稱，周一援引一位直接知情的消息人士透露，中國法院預計最早將於本周三對被拘留的加拿大人邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)案件作出裁決。

路透社消息說，中國法院對一名被判走私毒品罪的加拿大人維持死刑判決，加拿大駐華大使鮑達民(Dominic Barton)今天表示譴責並呼籲寬大處理。鮑達民告訴記者，加拿大仍然對中國任意使用死刑的情況深表關切。

中國遼寧省高級人民法院周二對加拿大籍被告人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格(ROBERT LLOYD SCHELLENBERG)走私毒品上訴一案，二審駁回上訴，維持原判，以走私毒品罪判處死刑。

鮑達民還說，中國宣布謝倫伯格的上訴結果時，加拿大正在審理華為高管孟晚舟的案件，這“不是巧合”。

據法新社說，謝倫柏格2018年間被中國指控走私毒品，原本被判處15年有期徒刑。但在同年12月1日孟晚舟案發生後，法院卻在2019年1月改判死刑。

遼寧省高級人民法院判決指出，謝倫伯格不服遼寧省大連市中級人民法院一審判決，提出上訴。院方組成合議庭，公開開庭審理，認為一審認定的「事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法」，裁定維持原判。

院方聲稱，二審審理期間，法院「依法保障了上訴人謝倫伯格的辯護、使用本國語言參與訴訟等各項權利，聽取了辯護人的辯護意見，並為其聘請了2名翻譯」。