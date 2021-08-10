彭博社稱：孟晚舟逃脫引渡的幾率僅有1%

中國華為公司首席財務官孟晚舟被要求引渡至美國的案件，目前正在加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院進行最後一輪審理，預料法官秋季將做出裁決。彭博社回顧加拿大引渡案審判的歷史數據，稱孟晚舟逃脫引渡的幾率僅有1%。

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彭博社報導稱，在這一輪聽證會上，孟晚舟的律師試圖說服加拿大法官，美國從加拿大引渡孟晚舟的請求存在嚴重缺陷，孟晚舟的權利遭到侵犯，她應該被釋放。

不過，彭博社分析，如果參照歷史，孟晚舟律師的訴求將會是非常艱難的。根據加拿大司法部的數據，在2008年以來收到的798份美國引渡請求中，加拿大隻拒絕或放棄指控8份。其中，美國撤回了40起訴訟。

加拿大引渡法專家和刑事律師博廷（Gary Botting）認為，孟晚舟如果勝訴，將極其引人矚目，因為這非常罕見；如果孟晚舟敗訴，將證明美國有權追究被告、犯罪發生地點和受害者與美國沒有關係的案件。他說“無論如何，這都將成為一個先例。”

此輪引渡案審理的是引渡程序是否合法，對於被引渡人是否犯罪法官無權作出判決。因此，加拿大的法官不能給孟晚舟定罪，只是判決是否准予引渡。

如果判決結果是准予引渡，那麼案件將轉交加拿大司法部長兼總檢察長來完成引渡程序。若司法部長決定完成引渡程序，外界普遍預測，孟晚舟的律師會提起上訴。屆時，案件進入上訴階段，將會持續較長的時間，可能會持續數年之久。若法官或者司法部長決定終止引渡程序，被引渡人孟晚舟能立刻獲得自由。

孟晚舟引渡案從溫哥華時間8月4日開始，最後一輪聽證會將持續到8月20日。不列顛哥倫比亞省最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）將就此案作出裁決。