一架波音737 MAX測試飛機今從中國起飛試飛了 波音鼓起希望

一架波音737 MAX測試飛機周三從中國起飛，在上海周邊飛行，這是自兩年多前發生兩起致命事故後中國禁止該機型以來的第一次。在飛行測試之後，中國的監管機構預計將發布一份飛機評估報告，並在飛行員培訓開始之前將其公布出來徵求意見。路透社說，波音737 MAX飛機在中國仍處於停飛狀態，華盛頓和北京之間的貿易緊張關係已經導致銷售中斷多年，不過波音執行長Dave Calhoun上個月表示，他仍然預計737 MAX將在年底前獲得批准。

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據路透社今天報道說，一架波音BA.N737MAX測試飛機周三在中國起飛，這家美國飛機製造商希望結束該機型在中國這個關鍵旅行市場近兩年半的監管停飛。

據航班追蹤網站Flightradar24顯示，一架737 MAX 7測試飛機於當地時間上午9:24(0124GMT)從上海浦東國際機場起飛，沒有列出目的地，朝東南方飛行。

這趟航程並沒有獲得完整追蹤，但中國航空博客上的照片顯示，它降落在南方約150公里(80海里)的舟山普陀山機場。業內人士告訴路透社說，這是預期中的目的地。

波音公司在舟山有一個737 MAX的工廠，負責安裝內飾和噴塗機身圖案。

737 MAX測試飛機上周離開西雅圖，在檀香山和關島加油後於8月7日抵達上海。據路透社上周說，如果一切順利，它將於8月11日在中國進行首次試飛。波音表示，隨着該機型的驗證程序完成，該公司正持續與全球監管機構合作，但不願針對在中國的試飛發表評論。

一位不願透露姓名的知情人士稱，在飛行測試之後，中國的監管機構預計將發布一份飛機評估報告，並在飛行員培訓開始之前將其公布出來徵求意見。

波音737 MAX飛機在中國仍處於停飛狀態，華盛頓和北京之間的貿易緊張關係已經導致銷售中斷多年，不過波音執行長Dave Calhoun上個月表示，他仍然預計737 MAX將在年底前獲得批准。

據法新社指出，一架波音737 MAX測試飛機周三從中國起飛，在上海周邊飛行，這是自兩年多前發生兩起致命事故後中國禁止該機型以來的第一次。自去年年底以來，這架飛機被允許在美國和歐洲再次飛行，但仍需要由中國航空運輸監管機構（CAAC）重新認證才能在中國飛行。

該報道稱，這一決定是美國飛機製造商熱切期待的，該公司將向中國公司交付約100架飛機。

據專業網站FlightRadar24和RadarBox報道，這架波音737 MAX於上午9點24分（格林尼治標準時間1點24分）從上海-浦東國際機場起飛。這架註冊為N7201S的飛機飛行了 "近兩個小時"，然後降落在舟山，該市的機場說。舟山是一個群島，距離上海約140公里。中國航空運輸監管機構（CAAC）沒有立即回應提供更多信息的請求。上海浦東機場說它沒有關於 "非商業航班 "的信息。

最近幾天，專業媒體曾報道一架波音737 MAX於周六抵達上海進行試飛。

在幾個月內發生兩起事故導致346人死亡後，中國是世界上第一個在2019年3月命令其航空公司出於安全原因暫停737 MAX航班的國家。

在禁令的前一天，一架由埃塞俄比亞航空公司運營的這種型號的飛機在從亞的斯亞貝巴起飛後不久墜毀。這場災難造成157人死亡。此前僅五個多月，在另一場737 MAX在印度尼西亞墜毀的事故中，189人空難死亡。

在被停飛20個月後，該飛機於11月被允許在美國再次飛行。隨後，在對導致這兩起事故的飛行控制軟件進行了修改，並對飛行員進行了重新培訓後，它被允許在世界大部分地區再次飛行。

法新社說，中國堅持其禁令，並解釋說中國沒有重新授權737 MAX飛行的 "時間表"。