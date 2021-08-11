中國：斯帕弗遭控間諜罪和竊取國家機密罪獲刑11年

中國位於朝鮮邊境的東北城市丹東的一家法院2021年8月11日周三宣布，加拿大人邁克爾-斯帕弗（圖）因犯有間諜罪和竊取國家機密罪"，被判處11年監禁。

中國位於與朝鮮接壤邊境的東北部城市丹東的一家法院周三宣布，加拿大人邁克爾-斯帕弗被判犯有間諜罪和竊取國家機密罪，獲刑11年監禁。

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據本台報道稱，加拿大人Michael Spavor因遭中國指控從事間諜活動被中國司法判處十一年監禁。在確認一名加拿大人因販毒被判處死刑的第二天，中國司法系統對指控間諜罪被的加拿大商人邁克爾-斯帕弗作出了11年監禁的判決。這個法庭案對北京和渥太華之間的緊張關係具有高度象徵意義。

在快速審判的五個月後，加拿大商人邁克爾-斯帕弗獲知了他的命運。本周三（8月11日）上午，他被中國司法部門以 "間諜罪 "和 "竊取 "國家機密罪判處11年監禁。

判決下達的同時，加拿大正在進行另一場庭審。加拿大司法審理華為的財務總監、這家中國電信巨頭創始人的女兒孟晚舟引渡美國案。孟晚舟於2018年12月在加拿大被捕，這標誌着北京和渥太華之間的關係惡化。共產黨政權譴責是政治逮捕，而這名華為員工則面臨被引渡到美國，她被美國指控涉嫌銀行欺詐。

在孟晚舟被捕幾天後，中國逮捕了邁克爾-斯帕弗和加拿大前外交官邁克爾-康明凱，後者也因間諜罪受審，正在等待判決。從那時起，他們被無聲拘押，兩年多後才在非公開審判中被審判。

據該報道，加拿大總理賈斯汀-特魯多(Justin Trudeau)指責中國對這兩名邁克爾的拘留是 "任意的"，加拿大媒體也譴責稱之為 "任意的"，而渥太華也批評中國的報復性措施。

據加拿大駐中國大使鮑達民（Dominic Barton）今天表示，"我們譴責這一決定。此案有可能提出上訴。”鮑達民說："這是他將與斯帕弗的律師討論的事情。”