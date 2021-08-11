傳中共軍方“拒絕打仗” 告訴習近平：不願為戰狼樹敵負責

根據中媒《南華早報》日前引述一位中共內部人士指稱，中國外交部和中國國防部為了“話語風格”而明爭暗鬥，中國外交部在國際上盡逞口舌之快，樹敵無數。而當民主國家被中國戰狼外交激怒，和中國真到了戰爭邊緣，中國軍方卻拒絕跟“多國聯軍”交戰。沒有消息指北京對此報道作譴責或公開澄清。

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據新頭殼今天引述報道稱，南華早報爆中共軍方“拒絕打仗”告訴習近平：不願為戰狼樹敵負責。消息指中共總書記習近平開啟中國“戰狼外交”之路，中國當局在南海和台海的咄咄逼人，迫使歐美國家聯合備戰，隨時準備保衛南海和阻止中國武統台灣。而習近平近來不斷打壓私企巨頭，被外界視為牽涉中共內鬥。正當阿里巴巴因性侵案被圍剿之際，馬雲旗下的《南華早報》報道爆料中國國防部“拒絕打仗”，並告訴習近平不會為外交部四處樹敵的“戰狼”言論負責。

根據中媒《南華早報》8月9日引述一位中共內部人士指稱，中國外交部和中國國防部為了“話語風格”而明爭暗鬥，中國外交部在國際上盡逞口舌之快，樹敵無數。而當民主國家被中國戰狼外交激怒，和中國真到了戰爭邊緣，中國軍方卻拒絕跟“多國聯軍”交戰。

該報引述消息人士說法提到，中國外交部和中國國防部的爭鬥甚至到了習近平那裡，兩派互相對習近平“告狀”。中國外交部“甚至批評中共軍隊（PLA）在與美國打交道時過於‘軟弱’”。同時中國軍方向習近平表達了“對外交部戰狼外交的擔憂，並表明為他們的不負責任言論‘買單’”。

據該報續指，總部設在北京的全球化智庫（CCG）上月舉辦“中國新敘事”研討會，國際關係學院教授儲殷在會上警告，中國外交部正在形成奇怪的“外宣內宣化”，造成宣傳對象混亂，很難區分中國外交部到底是“說給國外受眾聽，還是說給國內受眾聽”。儲殷表示：“在早期，我們相信流利的英語有助於（講好中國的故事）”，他說，“現在的情況卻是，中國用非常流利和正規的英語說著讓外國人完全聽不懂的話。”該報導指，儲殷此番言論曾被海外中文媒體報道，但報道隨後被撤下，傳出是中國外交部對此大發雷霆，儲殷還因此受到了“高層警告”。

《南華早報》引述分析稱，在過去的幾十年，中共宣傳對國內和國外使用兩套標準，對內強硬、反美，對外則謙虛、低調，被稱為“熊貓外交”。如今外交部和國防部的互懟，凸顯中共外交圈的“戰狼”與“熊貓”兩條路線出現了更大的衝突。外界認為，該報道中有關中共軍方“拒絕打仗”的消息，更徹底泄露了習近平當前與軍系關係“基層空虛”的困境。

沒有消息報道中國官方對此報道作出回應或澄清。