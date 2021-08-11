台灣感謝美國公開支持與立陶宛互設代表處

中國大陸因為立陶宛將設立台灣代表處而召回中國駐立陶宛大使，美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)強調，美國支持歐洲夥伴及盟友與台灣發展互惠關係。對於美國的這項表態，台灣外交部發言人歐江安今天表示，拜登政府持續力挺台灣，外交部會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流。

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美東時間10日普萊斯在國務院例行記者會上響應表示，美方與立陶宛站在一起，支持歐洲夥伴及盟友與台灣發展互惠關係，力抗中國的做法。

他並說，台灣是公衛、先進製造及民主治理等領域的全球領袖，國際社會都受惠於與台灣的往來，包括美國在內。

台灣外交部說，對美方上述言論表示歡迎，並感謝拜登政府持續力挺台灣，公開支持台灣與立陶宛互設代表處，美方關切中國對他國與台灣的無理威脅，也再度鼓勵各國與台灣發展實質關係。

台灣外交部說，外交部會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流；台灣不會因為外在壓力脅迫而退縮，也會在既有深厚基礎上，加強與美國緊密合作，拓展台灣的國際空間。

民進黨發言人謝佩芬今天則表示，中國外交部召回其立陶宛大使，顯然是為了威脅立陶宛改變決策，不過立陶宛外交部已經正式表示不會受任何國家威脅，立陶宛國會議員也公開表示，對於立陶宛要在台灣設立代表處的決定不會感到抱歉；民進黨全力支持與台灣共享自由民主理念的立陶宛，絕不向中國的霸凌行為低頭。

民進黨指出，台灣作為一個民主國家，民進黨期待朝野都能力挺立陶宛，呼籲身為最大在野黨的國民黨能公開肯定台灣與立陶宛互設代表處的外交突破，並能清楚地向北京表達，中國這種試圖讓民主國家噤聲的霸凌行為，只會適得其反。

曾任行政院副院長的高雄市長陳其邁今天表示，身為台灣人，台灣能夠跟其他國家有互惠平等的交往，這是值得大家高興的事，而且台灣對國際社會也可以做得更多，他相信台灣是國際社會裡不可或缺的一個非常重要的國家。

他說，中國假如用這種霸權心態，或者威脅利誘，不是站在互利互惠平等的立場，將不會受到國際間民主國家的認同。