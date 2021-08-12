中國嚴判了2加人後 孟晚舟案新聚焦

加拿大司法再開一輪孟晚舟案聽證會。該聽證會在不列顛哥倫比亞省最高法院舉行。稍早中國司法剛剛判處兩名加拿大人，一名因販毒被判處死刑，另一名因間諜罪被判處11年監禁。據法新社消息，一名加拿大政府官員周三在孟晚舟引渡案的第一天聽證會上辯稱，華為的首席財務官參與了 "不誠實的商業交易"，構成了欺詐。

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據法新社報道，中國電信巨頭創始人任正非的女兒於2018年12月應美國的要求在溫哥華機場被捕，她正在爭取不被引渡去美國。據渥太華方面稱，中國對這兩名加拿大人的定罪以及對一名加拿大駐北京前外交官的 "任意 "拘留，被廣泛視為對逮捕孟晚舟的報復。

美國司法部門指控49歲的孟晚舟在2013年香港的一次會議上，就中國華為集團是否與一家名為Skycom的子公司有聯繫，對滙豐銀行的一名高管撒謊，Skycom的子公司向伊朗出售設備，這使該機構違反制裁禁令而面臨美國的制裁。據代表美國辯護的加拿大政府律師羅伯特-弗雷特說："這個案子是關於不誠實的商業交易。”

加拿大政府律師羅伯特-弗雷特說，孟晚舟2013年在香港的一次會議上對一位滙豐銀行高管的陳述，"根據她所說的和她沒有說的，都是不誠實的"。他說，這次會議的動機是 "希望向滙豐銀行保證華為沒有從事任何會導致該銀行違反美國制裁法的活動。"

Robert Frater認為，華為首席財務官 "錯誤地試圖將華為與Skycom保持距離而開脫"。

加拿大政府律師羅伯特-弗雷特說，"事實是，華為就是Skycom。"

在上周聽證會恢復前發表的一份聲明中，華為加拿大公司呼籲立即釋放孟晚舟，並表示其律師將指控 “美國未能提出可信的起訴理由來支持引渡孟晚舟"。

聽證會將於8月20日結束，但預計幾個月後才會有決定。如果提出上訴，司法程序甚至可能再持續幾年。