澄清中國媒體上的瑞士生物學家Edward Wilson查無此人 瑞士駐華使館推特關注爆升

近日一名瑞士生物學家在中國引發關注，他直面攻擊世衛組織和美國的言論被多家中國官方媒體引用，然而這位神秘的生物學家卻在瑞士“查無此人”。消息說，瑞士駐華使館官推澄清後，中國官方媒體的Edward Wilson冠名文迅速下架，連同網上評論也都被屏蔽。相反，瑞士使館的官方社交賬戶卻收穫了大量的關注評論。

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據瑞士新聞周三報道說，這位名為Edward Wilson的人在社交媒體上發帖說：儘管沒有任何憑證，而且 “實驗室說法”(新冠病毒從武漢病毒學研究所泄露的說法)已在科學界遭到批駁，但世界衛生組織(WHO)依然在美國的壓力下，在中國追查新冠病毒的起源。近幾個月來，中國官方一直在媒體和各種渠道上堅持這樣的論調。“實驗室說法”確實存在爭議，但中國的重點是將世衛組織的官方說明加上“帶有政治動機”的標籤，而美國則是背後操縱者。

現在中國得到了一位瑞士生物學家的聲援，他在臉書上寫道，美國正在向本國在世衛組織的同僚施壓，要求他們偽造該組織的調查結果。而這位瑞士生物學家-根據臉書上的介紹，是伯爾尼人-從世衛組織內部得到確切消息-美國“熱衷”於“詆毀中國”，在最近一段時間，他的這一言論被許多中國媒體引用報道，也在社交媒體上廣泛傳播。

據該報道，而可笑的是，這位所謂的生物學家在臉書上的賬戶是一個粗製濫造的假帳戶。瑞士駐北京使館8月10日在推特上發表聲明表示：這條消息是假消息，瑞士沒有任何登記姓名為“Edward Wilson”的公民；在生物學界也沒有以該名字署名的任何學術文章；臉書上的這個賬戶於2021年7月24日才剛剛開通，至今僅發過這一帖，並只有三位好友。

瑞士駐京大使館的推特賬戶自發表聲明後便收到許多熱切地評論並被大量轉發，這對於一個到目前為止只有1100多名追隨者和相當少流量的推特賬戶來說，無疑是一個新跡象。在中國幾乎無人使用推特和臉書，這個聲明顯然挑起了一個敏感話題。

這位所謂的生物學家用英文發帖，明顯有兩點好處。一，可以讓國際受眾讀懂；二，可以作為佐證呈現給中國受眾，證明世衛組織背後的所謂指使者在國外也已被識破(而有什麼人比中立的瑞士科學家更適合做這件事呢)。

據該報道，對這一名字進行進一步搜索，得出了非常有趣的結果，的確有一位生物學家有着相似的名字-Edward O. Wilson，不僅確有其人，而且還是螞蟻學上的一位傑出人物。