習近平的獨裁統治威脅着中國國家（索羅斯）

華爾街日報8月13日刊出署名喬治·索羅斯（George Soros）的文章，題目是，“習近平的獨裁統治威脅着中國國家”。該文說，習近平在追求個人權力的過程中，拒絕了鄧小平的經濟改革道路，並將共產黨變成了一個"唯唯諾諾"的集合體。

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喬治·索羅斯說，習近平是中國的統治者，而他的多個內部不能“自洽”的矛盾，大大降低了其領導的凝聚力和有效性。他的信仰和他的行動之間存在衝突，他想讓中國成為超級大國的公開宣布和他作為國家領導人的行為之間存在着衝突。他內部的這些自相矛盾，在美國和中國之間衝突不斷的背景下顯現出來。

喬治·索羅斯說，這一衝突的核心是中美兩國所代表的截然相反的治理體系。美國代表的是一個民主、開放的社會，美國政府的作用是保護個人的自由。

而習近平先生則認為，毛澤東發明了一種優越的組織形式，而他要將其延續下去：那是一個封閉的極權主義社會，在這個社會裡，個人從屬於一黨制國家。他認為，這樣的社會是優越的，因為它更有紀律性，更強大，因此更有可能在衝突中獲勝。

曾有“金融大鱷”之稱的索羅斯說，中美之間的關係正在迅速惡化，並可能導致戰爭。習近平先生已經明確表示，他打算在未來10年內佔有台灣，並且，他正在相應地提高中國的軍事能力。

不過，習近平在2022年還面臨著一個重要的國內障礙：他想打破既定的繼承製度，改成終身任職。他覺得自己至少還需要10年的時間，才能將一黨制國家及其軍隊的權力集中在自己手中。他知道自己的計畫有很多敵人反對，他要確保這些反對者沒有能力抵制他。

在這種背景下，目前金融市場的動蕩正在展開，讓許多人措手不及，感到困惑。這種混亂加劇了動蕩。