華爾街英語將宣布破產 員工被迫離職討薪

8月12日，中國著名的外語培訓機構華爾街英語被報道即將宣布破產。有消息指，多位華爾街英語員工證實，該公司確實將宣布破產，公司已經拖欠員工三個月工資，已有大批員工離職。

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8月12日早些時候，有報道稱華爾街英語北區銷售負責人通知各中心分校校長，公司將於下周正式宣布破產，並要求各校長通知到各個分校員工，儘快辦理離職手續。據《新京報》報導，當天晚上，一名華爾街英語員工向記者證實上述消息，“是真的，目前還沒有正式通知，公司明後天應該會有官方回應。”該員工稱，公司破產是多方面原因造成的。該員工透露，此前公司已經拖欠員工三個月工資，8月12日得知公司即將破產的消息之後，有大量員工提出離職。

隨着華爾街英語即將破產的消息被廣泛傳開，北京大望路的一家華爾街英語教學點周五晚間沒有開門，但現場陸陸續續有前來諮詢退費事宜的學員。報導指，這些學員都是看到新聞後來到這裡，他們所交的學費從1萬多元到80萬元不等，其中不少人都是通過貸款來支付的學費。此外，員工的工資也沒有足額支付。一位華爾街英語員工介紹稱，公司告知，如果不離職，7月份社保就不繳了。不少員工稱，為了社保不斷繳，現在只能被迫提出辭職。而就在公司面臨破產消息傳出的當天上午，這些員工還在因為拖欠工資，申請勞動仲裁。

一位華爾街英語的學員8月13日在廣州被關閉的一教學點現場發出的感慨稱，“不敢相信，規模這麼大、時間這麼悠久的機構，怎麼會突然就倒閉了呢？”據華爾街英語官網顯示，其於2000年在中國成立第一家學習中心，目前在全國11座城市擁有39個學習中心。受新冠肺炎疫情影響，今年1月份，華爾街英語曾在表示，將積極求變、開拓創新，通過不斷的新產品研發和服務提升，在賦能學員的生活體驗、個人成長與人生籌畫上提供更多的價值，再次重新定義成人英語這一細分領域的學習模式與未來趨勢。

據《證券日報》報導，華爾街英語破產，多家門店已經悄然關閉的消息讓該工作人員錯愕不已，“本以為公司會挺過來。”一位華爾街英語授課老師向記者稱，“我們也是昨天突然收到‘被離職’的消息。一旦公司破產，不知道能否通過勞動仲裁的方式把工資討回來。”與討薪的華爾街英語教學人員同樣突遭不測的，是那些花費數萬元甚至十幾萬元、幾十萬元購買華爾街英語課程的求學人士。

報導指，例如在北京的某個校區群中，根據學員自發彙總的數據，有260餘名學員尚未完成課程，其中大部分來自華爾街英語遠大中心店，所涉合同金額超過2400萬元。日前，中國官方對教育培訓行業的監管再升級。路透社從三位消息人士獲悉，當局發文要求，嚴禁教培機構“資本化”運作；在不再新審批學科類校外培訓機構的同時，現有機構統一登記為非營利性機構。

此外，中國全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉在8月13日的記者會上表示，家庭教育法草案將於下周提請二次審議。據臧鐵偉介紹，為明確家庭教育指導服務機構、家庭教育服務機構的職責是指導和幫助家長更好地開展家庭教育，而不是為未成年人提供學科教育等服務，根據中央有關文件精神，草案二審稿進一步作出有針對性規定。