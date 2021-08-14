遭傳涉嫌合同詐騙被立案 馮侖：惡意歪曲事實將報警

當地時間8月13日深夜，中國著名企業家馮侖通過其自媒體品牌官方微博發聲明稱，微信公眾號“巴蜀獨立評論”於2021年8月13日發布的“《商業大佬馮侖的暮年：涉嫌挪用資金罪被三亞警方立案》”一文，惡意歪曲事實，編造虛假信息，對本人進行詆毀，誹謗，嚴重侵犯了本人的人身權益。馮侖稱，對此，本人將向警方報案並保留其他一切追訴權利。

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周五晚間，馮侖向“21世紀經濟報道”記者表示，傳言毫無根據，並不存在被立案的事項。他將此傳言稱為“che dan的事”。但對於相關情況，他並未更多介紹。

8月13日，有自媒體消息稱，三亞萬通健康開發管理有限公司（以下簡稱三亞萬通健康）董事長馮侖涉嫌合同詐騙，被立案查處。

根據該報道，馮侖涉嫌合同詐騙行為，請求立案查處；馮侖利用職務之便，挪用資金4248萬元，且這筆巨額資金為一家央企所有。報道還曬出一張立案告知書，顯示“12.08挪用資金一案，我局認為符合刑事案件立案條件……現予以立案。”

報導指，2021年，三亞萬通健康開發管理有限公司曾涉及多宗司法案件。在最近的一起案件中，萬通控股以不正當競爭為由，將三亞萬通健康訴諸法庭，該案已於7月7日開庭。馮侖曾是萬通控股的掌舵者，2017年卸任。