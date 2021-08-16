中國七月工業及消費數據均低於預期

受疫情和氣候災害影響，中國7月份經濟數據普遍低於預期，社會消費品零售總額年比增長8.5%，創今年年初以來最低，工業生產增加值年增6.4%，也是去年8月以來最低，引發對經濟復蘇的擔心。

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中國國家統計局周一公布數據顯示，作為消費主要指標的社會消費品零售七月年比增長 8.5%。比 6 月份時的12.1%明顯回落，也低於市場預期的11.5%三個百分點。

去年同期受年初新冠疫情爆發影響中國社會消費零售總額曾出現負增長1.1%，春季後疫情在很大程度得到控制，但自今年7月以再次出現新一波本土感染波及眾多省份。

周一中國報告有新增感染 51 例，其中 13 例本土感染。這一數字儘管與其他國家相比非常有限，但感染範圍涉及眾多省區，是中國近幾個月來最大的疫情爆發。

中國國家統計局表示， “疫情在國內的蔓延和惡劣天氣對一些地區的經濟產生影響，經濟復蘇仍然不穩定和不平衡”。

此外，7 月份規模以上工業增加值年比增長 6.4%，低於路透調查預估中值（7.8%）1.4個百分點，也低於上月的增長值（8.3%），為去年8月以來最低。

就固定資產投資，據國際統計局的數據，1至7月固定資產投資增長放緩至 10.3%。同樣比路透調查預估中值的11.3%低了1個百分點。

法新社報道引述凱投宏觀分析師朱利安埃文斯-普里查德指， “由於稅收扶持措施被取消，基礎設施支出尤其低，同時，收緊對房地產的信貸也帶來了壓力”。而該領域是帶動中國經濟增長的火車頭之一。

同樣失業率上升，7月份城鎮調查失業率5.1%，比上月的 5%增加了0.1個百分點，報道指，在去年2月疫情最嚴重時期，該數據曾達到歷史性高點6.2%。