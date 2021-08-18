台灣阿富汗爭議引發國民黨潰逃軍力“慘狀”歷史曝光

台灣正值國民黨主席換屆選舉，適逢阿富汗政權變天。關於今天的阿富汗是不是明天的台灣，也引發爭議。國民黨前主席，競選下屆主席人選朱立倫臉書稱沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣，但遭到網友砲轟。據引據台灣國史館檔案記載，國民黨1949潰敗慘狀，40萬陸軍僅有12萬把步槍丶105砲6門來台，至1950年7月國軍概況，僅能以慘不忍睹來形容。

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據自由時報今天報道稱，國民黨主席候選人朱立倫17日強調“沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣”，事實上，根據國史館檔案史料記載，1949年國民黨政府丶軍隊潰敗來台時，雖然在金門古寧頭之役中獲得勝利，但三軍武器裝備嚴重不足，政權岌岌可危，1950年6月底爆發韓戰丶美國總統杜魯門派遣第七艦隊巡邏台灣海峽，以防中國解放軍渡海進攻台灣，同時決定大規模提供軍援給台灣，為台灣建立起嚇阻力量，這才是台灣能夠翻盤逆轉的關鍵原因。

國史館史料檔案中可見，美國在抗戰勝利後軍援國軍105榴砲24個營，但在1949年國民黨敗戰來台時，隨軍來台的105榴砲僅剩一個連。1950年的陸軍部隊共約40萬餘人，但步槍僅有12萬3千餘枝，那麼大的陸軍部隊，105榴砲僅剩6門丶75山砲數量竟然僅有102門，當時的部隊狀況只能用一個慘字來形容。

國民黨政府丶軍隊在1949年潰敗來台時的狀況，過去在國民黨執政時期以大內宣方式美化宣揚，但事實並非如此。根據國史館解密檔案記載，韓戰爆發後，美軍為提供台灣軍援所需，曾要求台灣提出三軍概況以及希望美援武器裝備項目等報告，在國史館檔案中出現的1950年7月國軍概況，僅能以慘不忍睹來形容，若非美國軍艦巡弋台海丶大量美援裝備運抵台灣，那裡還有國民黨之後在台長期執政的機會。

國民黨過去宣稱率領百萬軍民來台，根據國史館檔案記載，1950年的國軍陸軍部隊（共有12個軍部丶40個師丶1個裝甲兵旅及5個砲兵團），人數為40萬餘人，但步槍僅有12萬3千餘枝丶火砲及戰鬥車輛數量嚴重短缺；當時海軍有4個艦隊丶軍艦及輔助艦艇共65艘，但各艦逾齡時有損壞丶配件缺乏修理困難；空軍各型飛機300餘架，但妥善飛機約199架。國防部當年更直言，台灣的防空雷達網未建立，砲兵與反潛丶軍艦不足，三軍彈藥更是嚴重不足。

據該報道，然而在美軍決定快速丶大量提供軍援台灣之後，兩岸軍事戰力平衡開始有了反轉，根據國史館檔案記載，在1951年至1961年的10年期間，美軍為台灣提供了大量的三軍武器及彈藥，主要包括：陸軍（240丶155丶105等2895門各式火砲，M24丶M41等戰鬥車輛475輛，勝利女神飛彈125枚丶各式輕兵器達35萬件），海軍（包括驅逐艦在內的各式艦艇339艘丶艦用火砲306門丶陸戰隊火砲749門丶陸戰隊戰車278輛），空軍（各型噴射戰機928架丶螺槳式機322架丶火砲630門丶響尾蛇飛彈2284枚）。

據自由時報，這項1961年3月提出的美國軍援實施及檢討報告，政府在當年呈報給蔣介石的報告中所下的結論是，美援之獲得為不可求之事，必須靠吾人本身之努力與奮鬥，贏得盟邦之同情與敬佩；自助而後人助，今後美援如何或美國新政府之態度如何，其關鍵仍操之在我，以我今日地位之重要，及對自由世界反共大業之貢獻而言，如能把握時機努力不懈，改進現存缺點，深信必可得到多助，而能繼續獲得我盟邦有力之援助。