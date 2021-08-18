解放軍昨在台周邊實兵演練陸委會籲停止針對性武力挑釁

中共解放軍發布聲明指出，東部戰區昨天在台灣西南和東南等周邊海域空域，組織聯合火力突擊等實兵演練。聲明挑明，軍演就是針對美台互動和「台獨」勢力。台灣陸委會則回應指出，使用強權及軍事手段無法解決問題，中國應立即停止對台針對性的武力挑釁。

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台灣和美國三月間曾簽署「台美海巡合作備忘錄」，儘管台灣海巡署否認，雙方曾在台灣東部海域舉行聯合操演，但大陸國台辦上周仍強調，中方反對美台任何形式的軍事聯繫，民進黨當局與外部勢力勾連，「挑釁玩火」，必將自食惡果。

而中共解放軍東部戰區昨天則在官方微博以發言人、陸軍大校施毅的名義發布聲明，提到17日曾出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等，在台灣西南方和東南方等周邊海域空域，組織聯合火力突擊等實兵演練。

聲明裡明白提到，「近期，美台頻頻勾連挑釁，發出嚴重錯誤信號，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞台海和平穩定，已成為台海安全風險的最大禍源。此次演練，是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和『台獨』勢力挑釁的嚴正響應。」

針對解放軍這項聲明，台灣陸委會回應表示，中共始終不放棄對台動武，持續透過軍演和機艦侵擾等方式威嚇台灣，企圖強迫台灣接受矮化台灣的錯誤政治主張，台灣從未妥協退讓。

陸委會說，北京當局侵犯台灣國家主權、破壞台海現狀的強勢行徑，已受到國際社會及台灣人民的嚴重關切與堅決反對，更衝擊擾亂印太地區的和平穩定。

陸委會強調，台灣對台海區域情勢及相關動態都有充分的掌握評估，也做好各項應對準備。並「正告」中國大陸，使用強權及軍事手段無法解決問題，應立即停止對台針對性的武力挑釁。