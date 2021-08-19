呼籲國際制裁北京 兩名香港人庭審承認違反國安法

兩名呼籲對北京進行國際制裁的香港人李宇軒和陳梓華周四（8月19日）在香港高院出庭聆訊，兩人承認犯下檢方所控“串謀勾結外國勢力危害國家安全罪”。

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據法新社報道，自去年中國為制服異議而對香港實施嚴厲的國家安全法以來，已有包括民運活動人士在內的約130多人被以違反該法名義拘捕。

31 歲的香港民主活動人士李宇軒和協助他潛逃台灣的30 歲的律師陳梓華周四被提堂庭審，兩人承認了檢方所指的“串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪“的指控。

在周四的庭審前，李宇軒和陳梓華已被拘押。

控方檢察官在庭審中陳述了對兩人的指控，指他們參與的名為“重光團隊“（Stand with HK Fight for Freedom[SWHK]），此前發起宣傳活動，包括在報紙上發表文章，呼籲外國干預對中國實施制裁。

控方表示香港媒體大亨黎智英是這一實施陰謀犯罪平台的幕後，李、陳二人為其團隊的成員，他們利用該社交媒體平台進行宣傳，發表文章，並與外國政治人物或活動人士建立聯繫，在世界各地舉辦政治活動。

在北京對香港實施鎮壓以來，黎智英媒體集團旗下的《蘋果日報》已在今年 6 月被凍結資產被迫關閉。 現年 73 歲的黎智英目前被拘押，面臨多項罪名的起訴，其中包括他呼籲對中國進行國際制裁而違反國家安全法。

根據控方檢察官周四在法庭上的表述，黎智英及其美國顧問馬克 西蒙是“重光團隊“的幕後指使及資金提供者“ 。陳梓華將黎智英和馬克西蒙的授意傳達給李宇軒。

報道指，馬克西蒙去年已離開香港前往美國。而李宇軒是去年夏天潛逃台灣的12港人之一，他與其他11人在8月23日試圖乘快艇從香港逃往台灣時被中國海警截獲，在被移交給香港當局之前，他們因非法越境罪被扣押留在深圳鹽田看守所，家人無法接觸；只能聘用官派律師，引發香港和國際關注。

在周四的庭審聽證結束後李宇軒和陳梓華被送回拘留所。對他們的下一次庭審將於 明年1 月舉行。