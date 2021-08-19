孟晚舟案近千日聽證結束了 後續命系哪一弦？

加拿大法院周三結束了向美國引渡中國巨頭華為首席財務官孟晚舟的最後一輪聽證，長達近1000天的法律鬥爭和引發中國與加拿大及美國的外交危機將進入新階段。孟晚舟目前在她的溫哥華豪華莊園里庭外居住，但戴着腳踝監測器。加拿大檢察官羅伯特-弗雷特(Robert Frater)周三堅稱："沒有人比孟晚舟獲得了更公平的引渡聽證。”而代表美國爭辯的加拿大政府律師說，有足夠的證據讓孟晚舟被引渡並在美國受審。

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據法新社報道稱，49歲的孟晚舟是電信巨頭華為創始人任正非的女兒，她於2018年12月1日在溫哥華機場被捕，華盛頓方面希望以銀行欺詐罪審判她。

據加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院法官Heather Holmes表示，"我可能會表明我的決定將在10月21日的發回重審時作出，"

華為的首席財務官孟晚舟被捕的幾天後就有兩名加拿大人在中國被捕，一般認為孟晚舟案北京和渥太華之間引起了嚴重的外交危機。

美國司法系統指控該電信巨頭的第二號人物2013年在香港的一次會議上向滙豐銀行的一名高管撒謊，隱瞞中國集團與一個向伊朗出售設備的子公司Skycom之間的關係，使該銀行機構面臨美國的制裁。華為公司一直否認這些指責。中國政府從一開始就認為，美國政府是在尋機削弱華為，這是一家領先的中國公司，也是5G設備和網絡的世界領導者，而在美國方面沒有對應的公司。

最近幾周，孟晚舟的律師再次辯稱，美國對他們的客戶犯有 "濫用程序 "的違法。他們說，她沒有 "欺騙 "銀行，銀行沒有遭受可能構成欺詐的財務損失或損失風險。據華為孟晚舟的律師團稱，"孟女士的憲法權利因濫用程序而受到侵犯。” 華為加拿大公司在聽證會結束後不久發表的一份聲明中說："補救這種濫用造成的傷害的唯一方法是停止引渡。”這家中國巨頭補充說："從一開始，華為就相信孟晚舟是無辜的，並信任加拿大的司法系統。”

法新社說，但加拿大和美國當局都否認有任何濫用程序的行為。據加拿大檢察官羅伯特-弗雷特(Robert Frater)周三堅稱："沒有人比孟晚舟獲得了更公平的引渡聽證。”

而代表美國爭辯的加拿大政府律師說，有足夠的證據讓孟晚舟被引渡並在美國受審。特別是，檢方譴責了孟晚舟女士2013年在香港的一次會議上對滙豐銀行高管所做的 "不誠實 "的陳述，該陳述是本案的核心內容，是關於華為和Skycom之間的關係。

孟晚舟目前在她的溫哥華豪華莊園里接受司法庭外居住，並戴着腳踝監測器。如果提出上訴，法律程序可能還會持續幾年。

法新社說，最新一輪的聽證會於8月初開始，是發生在中國司法系統剛剛判處兩名加拿大人的時候，第一個人因販毒被判處死刑，而商人邁克爾-斯帕弗因間諜罪被判處11年監禁。加拿大總理賈斯汀-特魯多迅速譴責中國對邁克爾-斯帕弗的 "不可接受和不公平 "的判決。中國的判決也受到歐盟和美國的譴責。

而加拿大前外交官邁克爾-科夫里格（Michael Kovrig）也因間諜罪受審，預計很快將作出判決。兩名加拿大人被 "任意 "拘留，被渥太華視為應美國要求逮捕孟晚舟後的報復性措施。北京敦促渥太華 立即釋放 孟晚舟，並否認利用這兩名被監禁的加拿大人作為談判的籌碼。