李克強視察河南水災 或“被納涼”傳黨媒都不報

中國總理李克強赴河南視察，並去探望滯留河南洪災區的民眾，但8月18當天黨媒卻只報導習近平相關新聞，不見李克強探視災區的新聞，外界猜測，李克強應該又被黨媒“封殺”了。由國務院旗下官網發布疑是手機拍攝視頻補發消息空白，遭議論權威官媒缺席隨行報道。

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據新頭殼今天報道稱，與習近平不同調？李克強河南勘災究責“被納涼”黨媒都不報。

消息稱，李克強去河南災區視察，卻沒黨媒跟拍，事後中國國務院公布的影片疑為手機拍攝。

據該報道，中共總書記習近平與中國國務院總理李克強的矛盾已經是外界眾所皆知的事，兩人常在不少議題上也持不同看法，一個重經濟，一個偏政治，因此媒體報導常將兩人形容為“不同調”。近來李克強去探望滯留河南洪災區的民眾，但8月18當天黨媒卻只報導習近平相關新聞，不見李克強探視災區的新聞，外界猜測，李克強應該又被黨媒“封殺”了。

中國黨媒新華社和《人民日報》在8月18日報導習近平、栗戰書、汪洋，卻迴避了李克強赴河南的消息。隨後當天下午中共國務院網站自行貼出一段影片，名為“李克強看望河南滯洪區受災群眾”，在當天深夜又貼出第二隻影片，題目為“李克強來到鄭州地鐵5號線受災現場說了什麼”，在影片中李克強對河南洪災的事故表示要咎責。這兩段影片鏡頭晃動，畫質不清，很明顯用手機拍攝，估計中共央視很可能並未跟隨李克強到河南採訪，因此只能自行將兩段視頻放到了國務院網站上，由河南黨媒進行了轉載。

據消息，李克強在影片中稱大雨導致了水災，絲毫不提水庫泄洪。有媒體推測李克強這樣講，可能是因為7月23日《新華社》的報導曾透露，在河南鶴壁濬縣，“衛河左岸塌方形成決口，右岸已按泄洪方案分洪，啟用了6個蓄滯洪區。”李克強考察的正是這一地區。河南省政府網站也曾透露，“衛河濬縣新鎮鎮河段出現決口……7月23日下午，（省長）王凱來到現場”，要求在“最短時間內封堵河堤決口、加固堤壩”。可見大雨過後，泄洪區不斷被泄洪，水當然“退得慢”。

在水還未完全退去前，李克強就先行一步來河南探視災區，中共高層可能認為水災還沒有完全結束，中共高層仍然不願意出面，這也許是黨媒迴避報導的主要原因，也顯示了李克強與中共高層內部沒有達成共識。別是鄭州地鐵和隧道死亡事故仍然成謎，應該誰都不願意沾邊。李克強卻特立獨行，偏要前往河南。

大約一年前，中國各地水患減退後，李克強前往視察，黨媒卻未報導，這也進一步顯示習近平與李克強“不同調”的證據。習近平在安徽視察防汛救災工作；同日，李克強也去了災區重慶，還特意趟著水掰爛掉的苞米，黨媒當時大書特書習近平的視察，同樣沒有及時報導李克強。

據新頭殼說，李克強特立獨行的河南視察，是否算中共北戴河鬥爭的延續，尚難判斷，但黨媒刻意迴避報導，卻多少算是李克強被冷落的一種印證。中共高層圍繞下一步人事布局的內鬥，現在應該正式開場了。