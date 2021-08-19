阿富汗：中國如何尋求從美國撤軍中獲益

美國從阿富汗撤軍正在激起中國積極的外交活動，但同時也激起了美國在該地區盟友真實的或捏造的焦慮。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台在北京記者Stéphane Lagarde報道稱，中國《人民日報》下屬的中國民族主義小報《環球時報》的一篇社論寫道："鑒於在阿富汗發生的事情，台灣的人應該明白，如果在福爾摩沙海峽爆發戰爭，該島的防禦將在幾個小時內就崩潰，美國軍隊不會來幫助他們。” 北京打算利用被認為是美國和更普遍的西方的失敗來嚇唬台灣人。中國國家媒體整個星期都在敲打這個主題：如果發生衝突，美國就會背棄你們，屆時你們只有去釣魚。在中國新華社的推特賬戶上，可以看到美國直升機在西貢和喀布爾的並列照片，標題為 "歷史重演"。

中國的宣傳很樂意利用這種情況，推進其關於 "美國衰落 "的敘述。與此同時，北京也不知道該如何對待塔利班，中國社交網絡不得不被封鎖。一些網民想知道塔利班到底是什麼？而在台北方面，沒有任何台灣官方反應。今天的台灣並不比一周前更脆弱。

據該報道，這些關於美國在局勢演變為衝突時有什麼作用的問題也適用於其他美國盟友。在韓國，人們正在提出問題。在那裡，辯論爆炸是由《華盛頓郵報》的一位專欄作家引發出來的，儘管韓國與中國意識形態不一樣，也有"如果韓國處於與阿富汗相同的情況，的提問。" 一位前小布什時期作家寫道，"沒有美國的支持，韓國也會很快崩潰。而朝鮮軍隊比塔利班更先進。如果你不同意，我們可以每年節省數十億美元，並撤出我們的部隊。” 這些話在韓國引起了轟動。一些基督教保守派也贊同這些觀點。韓國執政黨非常憤怒："說如果美軍離開，韓國就會崩潰是誹謗"，有官員提醒民眾，我們談論的是世界上第10大經濟體，韓國的民主與阿富汗毫無關係，後者阿富汗的特點是 "平庸的領導和腐敗。”

目前，在過去的幾天里，在這場阿富汗危機中出現了較多的外交動作。除了心理戰，中國的外交也非常活躍。北京一方面在美國的撤軍中搏擊，另一方面在阿富汗的西部展翅。中國國家主席習近平於8月18日星期三致電伊朗和伊拉克同僚，並提出與伊朗就其核計畫談判進行調解。中國還承諾幫助伊拉克進行國家重建。

據該報道稱，此外，在阿富汗以東的中亞地區，中國和塔吉克斯坦安全部隊今天在塔吉克斯坦舉行了一次聯合反恐演習，人民解放軍可能在那裡希望建有前哨。中國國家主席習近平不久將訪問杜尚別，參加上海合作組織峰會。正是在上海合作組織的框架內，中國與俄羅斯合作，並可能參與該地區各國首都與莫斯科建立的 "緩衝區"。