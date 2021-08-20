中國推遲表決在港實施反制裁法 北京學者稱要評估港美脫勾風險

中國人民代表大會常務委員會會議在北京閉幕，但未有如外界所料般把《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，然後在港實施。北京學者田飛龍表示，北京需要評估在港實施反制裁法可能導致美國與香港脫勾的風險，以及美國持續打擊香港經貿地位的挑戰。

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當北京傳出會在今日閉幕的人大常委會議討論並通過藉著把《反外國制裁法》列入《基本法》附件三而在港立法或經宣布實施時，不少商界人士表示憂慮，因為有關法例一旦在港實施，在港企業可能要就執行中國或美國的制裁行動作出選擇，當中尤以銀行界較受影響，來自香港的人大常委譚耀宗會後向傳媒表示，會議曾審議有關議案，但委員長會議決定暫時不表決有關決定草案，會繼續研究有關問題，他相信，這會令反制裁法更有效果。

對於人大常委會延遲表決草案，身為北京航空航天大學一國兩製法律研究中心執行主任的中國港澳研究會理事田飛龍認為，反制裁法在港實施細節仍需研究，包括在港企業面臨外國制裁和中國反制裁時能否申請豁免等，確保法律發揮香港市場功能的同時，將市場衝擊降到最低。他指出，美國在香港的商業活動繁多，北京需要評估美國與香港脫鉤的風險，亦要顧及美國持續打擊香港經貿地位的挑戰。

人大常委會一般每兩個月舉行一次會議，有關議案會否在10月會議再2審議並通過，田飛龍表示，現時難以評估，需留意美國對香港的制裁行動會否變本加厲而令通過草案的迫切性增加。但他補充，人大常委會納入議程的草案可經審議一次至三次才通過，認為首次提交常委會審議的反制裁法在港實施的草案未被表決，並不罕見。

但中國政治學者陳道銀認為，議案突然被叫停，並不尋常，可能是中方高層考慮經濟後果後作出的臨時決定，因為反制裁法一旦在港落實，可能進一步影響外資的信心。

在香港，立法會議員謝偉俊估計，人大常委會推遲表決，可能是因為國際形勢有變，例如阿富汗局勢和中美關係可能有緩和跡象，可能令雙方在制裁和反制裁上有迴旋空間。他認為，若中國需要就外國的無理制裁作出反制，香港義不容辭，但同時亦要平衡香港作為國際金融中心的地位。

中美近期不時就香港爭議發布制裁清單，中國遂於6月上旬實施《反外國制裁法》，規定中國政府有關部門可以決定將實施歧視性限制措施的個人、組織列入反制裁列表，制裁方法包括不準入境、查封、扣押在中國境內的資產等。有關法例按一國兩制方針，不會在港實施，但《基本法》訂明，若有關全國性法律列入附件三後，可經本地立法或直接宣布後，在港實施，一旦落實，在香港有業務的國際銀行執行美方制裁時可能面對「二選一」的壓力。香港官員和建制派認為，這可令其他國家制裁中港官員時有更多顧忌；但法新社早前引述銀行業內人士指出，若要「二選一」，銀行大多會選擇執行美國的制裁，因為不執行的話，可能會被排拒於美元兌換系統之外，而使用美元對銀行來說，實在太重要。