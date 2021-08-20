美國中情局長向以色列總理面提對中國投資的擔憂

以色列官員告訴Axios，上周訪問以色列時，中央情報局局長比爾-伯恩斯告訴總理納夫塔利-貝內特，美國對中國在以色列的投資感到擔憂，特別是在科技領域，以及參與重大基礎設施項目。包括美國對中國在海法港項目的投資提出了擔憂。

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美國由中情局局長出面表達對中國在以色列投資擔憂，顯示事情重要。據Axios報道稱，這是拜登政府提出的最高級別的問題，此前這個問題只是特朗普和內塔尼亞胡政府之間罕見的爭論點。

特朗普政府曾警告說，中國進一步參與以色列大型基礎設施項目，如海法的新港口，可能會損害美以的安全關係。但內塔尼亞胡政府把深化與中國的關係作為優先事項，在這個問題上拖拖拉拉，儘管承諾要改變做法。

以色列總理貝內特告訴伯恩斯，以色列理解美國的關切，並分享其中的一些關切。作為一個例子，他提及最近關於兩年前中國對以色列科技公司進行大範圍網絡攻擊的新聞報道。

據以色列官方說，"最近幾個月，我們與拜登政府開始了關於中國的對話。美國方面詢問了一些具體的項目，比如中國參與特拉維夫地鐵的問題。” 但據一位以色列高級官員說："我們告訴美國人，我們歡迎美國基礎設施公司在以色列的宏大項目中工作，但他們並不申請投標。”

據該報道，在上周的美國參議院聽證會上，國務院和五角大樓官員表示，拜登政府已經警告美國在中東的合作夥伴，中國對他們的安全需求或地區穩定並不感興趣，但中國的進一步參與最終可能會損害他們的主權和與美國的安全關係。

據美國國務院的米拉-雷斯尼克說，"我們知道我們在中東的夥伴和盟友與中國有貿易關係，這沒有問題，......但我們明確表示，與中國的某種合作是我們不能接受的，"

那麼下一步會是什麼呢？據以色列官員預計，在未來幾個月里，負責協調對華政策的以色列國家安全委員會將與白宮就這一問題進行更多會談。