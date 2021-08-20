美國阿拉斯加查獲3千張偽造接種卡 又是中國製造？

美國海關與邊境保護局官員日前說：該機構人員在阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）查獲了3000多張從中國寄來的偽造COVID-19疫苗接種卡。

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由於部分美國民眾基於個人或宗教因素不想接種疫苗，導致網路上興起販售山寨偽造疫苗接種卡的行業。美國媒體引述美國海關與邊境保護局的聲明說，這些假的疫苗接種卡“印刷品質低劣”，但乍一看，很像美國疾病管制暨預防中心（CDC）提供給接種者的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種真卡。

中央社報道：美國海關與邊境保護局發言人魯伊斯（Jaime Ruiz）說，在安克雷奇發現135到150個包裹，都是由中國的同一人寄出。這些包裹都裝有山寨的接種卡，每包大約有20到25張。

消息還說：美國海關與邊境保護局上周在田納西州曼菲斯查獲類似的山寨接種卡，也是從中國寄來。

安克雷奇港區主任羅賓遜（Lance Robinson）在聲明中說：防止這些偽造的接種卡流入街頭，對維護美國民眾安全至關重要。

助理港區主任費南德茲（Kymberly Fernandez）說，除了阿拉斯加州外，遭查獲的偽造接種卡將運至全美各地，有關當局已展開調查。