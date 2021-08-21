中國擬要求赴美上市企業交出數據管控

中國監管當局據指正在考慮向擁有大量數據的企業施壓，如果企業欲前往美國掛牌上市，必須將數據治理及監管交給第三方企業。中國當局擔心企業境外上市可能被迫將部份數據交給外國機構，損及國家安全，此舉將有助化解這項疑慮。

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據路透社引述消息人士報道稱，中國擬要求赴美IPO企業交出數據管控。多位消息人士透露，中國監管當局正在考慮向擁有大量數據的企業施壓，如果企業欲前往美國掛牌上市，必須將數據治理及監管交給第三方企業。

其中一名消息人士稱，監管當局認為，引進第三方信息安全企業，最好是有政府背景的企業負責管理監督打算進行首次公開發行(IPO)的中國企業的數據，可以有效限制企業將中國境內數據轉移出境的能力。消息人士稱，中國當局擔心企業境外上市可能被迫將部份數據交給外國機構，損及國家安全，此舉將有助化解這項疑慮。

該計畫是中國監管當局正在考慮的幾項提議之一。近幾個月來，中國政府加強了對國內互聯網平台的管控，包括尋求加強對海外上市的審查。整頓行動令股市重挫，並嚴重打擊了投資者信心。此次行動特別瞄準不公平競爭和互聯網公司如何處理龐大的消費者數據。

據消息人士稱，有關即將上市公司的數據移交計畫尚未做出最終決定。由於問題的敏感性，該消息人士拒絕透露姓名。

其中一位消息人士稱，監管官員與資本市場參與者討論了這項計畫，作為加強對所有在海外上市中國企業的監管措施的一部分。消息人士表示，IPO顧問希望有關數據移交問題的正式框架能夠在9 月宣布。

該報道稱，中國證監會和國家互聯網信息辦公室沒有回覆路透社通過傳真發送的置評請求。