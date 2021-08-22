加沙地帶再爆衝突，40多名巴勒斯坦人及一名以色列士兵受傷

巴勒斯坦當局披露：周六在加沙邊界地帶與以色列發生的衝突中，約有40多名巴勒斯坦人在以色列的槍彈中受傷，其中包括一名少年，這名少年身受重傷。另據以色列軍方披露：該國一名士兵也在這次衝突中受重傷。繼本次衝突之後，以色列宣布：對“屬於哈馬斯恐怖組織的四個製造和儲存武器的場所”進行了空襲。

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據以色列士兵和目擊者披露：以色列士兵向投擲燃燒彈並試圖攀越以色列設置的圍欄的年輕的示威者開火。此一事件的發生恰置以色列與哈馬斯停火協議生效3個月之際。

巴勒斯坦衛生部在一份公報中指出：共有41名巴勒斯坦平民受傷，其中包括一名年僅13歲的少年。這名少年頭部中傷，傷情十分嚴重。以色列方面表示：一名警察身受重傷。哈馬斯方面則指出；參加示威的民眾人數高達“數千人”。

法新社報道指出：目前約有200萬巴勒斯坦人生活在受到以色列封鎖近15年的加沙地帶，他們在貧困的生活中仍然期待加沙的重建。

自5月份以來，以色列阻斷了卡塔爾提供給巴勒斯坦的數千萬美元援款，並於周四宣布了對相關資金的重新分配辦法，這筆資金的分派將經由聯合國主導完成。

5月10日起，以色列與加沙地帶武裝組織爆發嚴重衝突，持續11天的衝突導致數千名平民傷亡，引發國際社會嚴重關切。雙方隨後在埃及的斡旋下，於5月21日達成停火協議。

周日，大批巴勒斯坦民眾聚集在加沙邊境地區示威抗議，部分示威者投擲手榴彈並破壞邊界圍欄，一名以軍士兵頭部中槍。以軍戰機則襲擊了加沙地帶隸屬於哈馬斯的4個武器製造和儲存基地作為回應。