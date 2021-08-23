習近平接班人真假虛實：汪洋先受“烤”驗

中共20大迫近，在領導人換屆的前夕，外界關注習近平在“修憲”讓自己可以繼續掌權後，會否讓出權力？美國的壓力是否讓中共高層更加“凝聚”，還是令其“分離”？中共執政不透明總是引發各種猜測...北戴河會議後，汪洋成為第一個被各種傳聞“烤”驗的接班人選...

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台灣《自由時報》網今天8月23日的報導，中共領導人習近平究竟能否在明年20大之後延任，成為近期觀察中國政壇議論的焦點，尤其才結束沒幾天的北戴河會議，各項權鬥傳聞才一點點的傳出來，而其中一項是，現任政協主席汪洋被盛傳可能接班習近平，成為中共總書記，不過，這項消息的解讀，卻是相當混亂，甚至有人懷疑根本是習派釋放出來混淆美國視聽之用。

該報綜合媒體報導稱，汪洋可能取代習近平成為中共總書記的傳言，是在北戴河會後傳開的，自“不具名”的中共高層對外釋放，有關這項訊息的解讀，政治評論者陳破空是采正面解讀，認為是習近平在戰敗北戴河，不得不做讓步，讓出總書記，而汪洋相對於國務院總理李克強，是習近平較為接受的一位。

該報說，政壇更有多項對汪洋有利的觀察，包括在北戴河會後8月17日中共中央財經會議上，汪洋排名大幅上升，8月19日率中央代表團參加西藏解放70年典禮，強烈暗示其接班人的地位，之前西藏60年典禮出席人是習近平、50年典禮是胡錦濤，當時的身分都是接班人，這兩人隔年也都接任中共領導人。

不過，汪洋能否接班，存在太多變數，主要是距接位時間太長，一直到明年20大才有機會成為事實，而這一年中，還有中共六中全會、20大前北戴河會議，這都是主宰中共權力結構變換的關鍵會議，其中的權鬥激烈可以預想，且就在北戴河會後，李克強直奔河南鄭州勘災，接着國務院調查組進駐，全面調查災情究竟是天災還是人禍，直搗習近平嫡系人馬老巢，雙方磨刀霍霍態勢鮮明。

《看中國》更分析，汪洋接班的訊息，甚至可能只是一個信號彈，意在安撫或模糊美國的視聽，習近平在中美博奕中，文攻武嚇牌已出盡，又不能退縮示弱，尤其美國對習近平具惡感的表態鮮明，又調查武漢肺炎病毒起源大限將屆，習在陷難之下，放出接班人的模糊訊息，以混淆外界的觀察。