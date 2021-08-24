習近平新時代中國特色社會主義思想將全面融入中國課程教材

中國國家教材委員會近日制定了《習近平新時代中國特色社會主義思想進課程教材指南》（以下簡稱《指南》）。《指南》明確要求，把習近平新時代中國特色社會主義思想全面融入中國各級學生課程教材。

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據《人民日報》報道，中國教育部星期二召開新聞發布會，國家教材委委員韓震介紹，《指南》對習近平新時代中國特色社會主義思想全面融入課程教材，進行了系統安排、整體設計，並且就分科鋪展、分段分科推進作了詳盡的規定。韓震在新聞發布會上稱，這是把馬克思主義中國化最新成果系統納入各級各類學校課程教材，用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人的路線圖。

韓震稱，《指南》明確要求把習近平新時代中國特色社會主義思想全面融入課程教材，要做到覆蓋基礎教育、職業教育、高等教育各類型各學段，涵蓋國家、地方和校本課程，融入哲學社會科學、自然科學各學科，貫穿思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環節，不同學段全過程貫通，確保習近平新時代中國特色社會主義思想在大中小學課程教材中相互銜接、層層遞進。

報道稱，與此同時，要依據不同學科特點，結合各學科獨特優勢和資源，實現習近平新時代中國特色社會主義思想有機融入。要依據學生不同年齡段認知發展規律和教育教學規律，以豐富多樣的形式充分展現思想的偉力；要把理論表達轉化為教材語言，讓思想貼近學生生活學習實際；要注重講道理與講故事相結合，把抽象概念與生動案例相結合，顯性表述與隱性滲透相結合，確保進課程教材的思想內容可認知、可理解，指導學生將思想認識轉化為實際行動。

黨媒《人民日報》稱，《指南》的出台是大中小學學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的重要舉措，必將在培養擔當民族復興大任的時代新人、落實立德樹人根本任務中發揮重要的促進作用。