中組部:18大以後90多萬黨員“出黨”

中共中宣部8月26日發布有關中共歷史使命與行動價值的文獻，並舉行新聞發布會。中組部的部務委員齊家濱在發布會上透露，中共18大以來，已有90多萬名中共黨員“出黨”。

廣告 繼續瀏覽後續

中共組織部高官齊家濱說，中共十八大以來，有90多萬黨員“出黨”。他沒有說“開除出黨”，令人猜測在90多萬“出黨”的黨員中，可能含“退黨”或“脫黨”的人。

據中國官媒中新網8月26日消息，截至今年2021年6月，中共黨員總人數為9千5百14.8萬名，基層黨組織4百86.4萬個，是“世界第一大執政黨”。齊家濱表示，中共具有高度的“組織性、紀律性，有着嚴密的組織體系。

特別是中共十八大以來，為黨員幹部畫出“紅線”、“底線”，“嚴肅監督執紀”。他宣稱，中共嚴把黨員隊伍的“入口關”，把“政治標準”放在首位。並說，中共持續開展反腐敗鬥爭，堅決清除黨內的腐敗分子。

分析認為，中共連續70多年執政，形成根深蒂固的“政商”，“權錢”結合體系。如沒有政治改革，瀰漫在黨內和社會上的大規模貪腐的習慣將會繼續存在。近百萬的黨員“出黨”也許能說明一些問題。當然有批評認為習近平通過“有選擇”的反腐打擊黨內異己，特別是打擊那些擋了他的路或對他提出嚴厲批評的人。也有人辯稱，倘若開除所有涉貪的黨員，那麼中共的統治體系將難以運轉。