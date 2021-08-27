阿富汗鄰國中國今天 "強烈譴責 "喀布爾機場恐怖襲擊

中國外交部發言人趙立堅周五強烈譴責喀布爾機場爆炸襲擊，並希望各方採取有效措施確保阿富汗平穩過渡。目前尚未收到中國公民的傷亡報告。喀布爾機場周四發生大爆炸致85人死亡，襲擊造成至少72名阿富汗人死亡。美國稱，13名士兵在襲擊中遇難，18人受傷。

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據路透社今天報道稱，中國外交部強烈譴責喀布爾機場爆炸襲擊。 中國外交部發言人趙立堅周五表示，“中方對機場爆炸案感到震驚，對此強烈譴責；這顯示了阿富汗局勢仍然複雜嚴峻。” 據趙立堅稱，希望所有各方能夠採取有效措施確保平穩過渡，並確保阿富汗人民和外國公民的安全。

據法新社今天報道稱，阿富汗的鄰國中國周五 "強烈譴責 "前一天對喀布爾機場的襲擊，北京說對伊斯蘭國聖戰組織聲稱的流血事件感到 "震驚"。

中國在上個月從阿富汗遣返了210名國民，在8月中旬已經呼籲塔利班確保那些留在阿富汗的人的安全。

中國與阿富汗共享76公里的高海拔邊界。中國是少數幾個不顧安全風險保持其在喀布爾的大使館開放的國家之一。

鄰國阿富汗的不穩定對中國西北邊境地區的新疆構成安全威脅。這片領土長期以來一直受到歸因於穆斯林維吾爾族分離主義分子或伊斯蘭教徒的襲擊，北京幾年來一直實行嚴厲的警察監視。

法新社說，中國當局擔心維吾爾族激進的聖戰戰士會在鄰國阿富汗找到避難所，現在在塔利班政權下更是如此。