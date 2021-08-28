中國重慶推新疫苗 稱重組蛋白能較有效防病毒變種

中國重慶智飛生物製劑公司宣布，他們所研發的重組蛋白新冠疫苗，經第3期臨床試驗顯示，對預防COVID-19的保護力達81.76%，對Delta變種也有77%的保護力。中國目前使用的國產COVID-19疫苗計有科興（Sinovac，滅活疫苗）、國藥（Sinopharm，滅活）、康希諾（CanSino，病毒載體）等，智飛是首款重組蛋白疫苗。

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據中央社今天報道稱，中國重慶智飛生物製劑公司發布新聞稿，公布研發重組蛋白COVID-19疫苗的臨床試驗數據。路透社消息說，中國已於今年3月核准智飛疫苗的緊急使用授權，這次是首度公開發布疫苗的大型臨床試驗結果。

智飛疫苗在中國本地、烏茲別克斯坦、印尼、巴基斯坦和厄瓜多爾等處進行第3期臨床試驗，受試者2萬8500人。有別於目前主流COVID-19疫苗多為2劑型，智飛的重組蛋白疫苗為3劑型。

根據重慶智飛的新聞稿指出，在各地的第3期臨床試驗從2020年12月12日起陸續展開，2萬8500人其中疫苗組1萬4251例、安慰劑組1萬4249例。全程接種後監測到確診數221例，疫苗綜合保護力為81.76%，達到世衛組織（WHO）所設新冠疫苗至少須達50%有效性的門檻；對於防止出現重症、死亡病例的保護力均為100%。

據該報道，基因分型初步分析結果顯示，智飛疫苗對預防Alpha變異株（最先出現於英國）的保護力為92.93%，對目前全球最主要流行的Delta變異株（最先出現於印度）的保護力為77.54%。

安全性資料結果，總體不良反應發生率，疫苗組與安慰劑組無顯著差異，顯示安全性良好。智飛強調他們是目前全球唯一對野生株和主要變異株完成完整第3期臨床試驗的疫苗。

據該報道稱，中國目前使用的國產新冠疫苗計有科興（Sinovac，滅活疫苗）、國藥（Sinopharm，滅活）、康希諾（CanSino，病毒載體）等，智飛是首款重組蛋白疫苗。由艾博生物、軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研發的中國首款mRNA疫苗則正在墨西哥、哥倫比亞、巴基斯坦等地進行第3期臨床試驗。