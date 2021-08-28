傳家中燒紙祭拜亡妻引書籍失火 前財長金人慶不治

據香港媒體消息，北京市警方於27日晚上11時許接報指，海淀區1單位陽台書籍起火。消防迅速到場將火救滅，並於現場救出一名傷者送院治理，惜搶救無效，於今早6時30分死亡。經核實後，死者為中國前財政部部長77歲金人慶。據中央社今天報道稱，27日晚間疑因在家焚燒紙錢祭拜亡妻，不慎引燃家中書籍，在行動不便下被燒成重傷，今天凌晨送醫急救不治死亡，享年77歲。

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據頭條新聞今天報道稱，疑家中陽台書籍起火，中國前財政部長金人慶送院後不治。

據中央社今天報道稱，，胡錦濤時代擔任中國財政部長的金人慶，27日晚間疑因在家焚燒紙錢祭拜亡妻，祭拜亡妻不慎失火引燃家中書籍，在行動不便下被燒成重傷，今天凌晨送醫急救不治死亡，享年77歲。

該報道引述消息稱，金人慶居住的北京市海淀區玉淵潭南路9號院19號樓1單元101室，昨天深夜發生火警，起火點是陽台堆放的書籍。當地消防單位獲報後前往搶救，今天凌晨將火撲滅，燃燒面積雖只有約2平方公尺，卻發現一名被燒成重傷的老人。這名傷者隨後送往複興醫院急救，但搶救無效，在今早6時不治死亡。後經中國各媒體查證，確認死者為金人慶。

另有報道提到，金人慶的夫人在10天前逝世，而他本人目前行動不便需坐輪椅。昨天半夜，金人慶為夫人焚燒紙錢祭拜，不慎着火，在行動不便無法及時自救下被燒成重傷，釀成悲劇。

根據公開資料，金人慶1944年生，生於江蘇蘇州。1968年起在雲南省永勝縣糧食局工作；1976至1983年曆任永勝縣糧食局副局長、縣財辦副主任、中共永勝縣縣委常委、縣革委會副主任、副縣長、縣長等職；1985年升任雲南省委委員、雲南省副省長。1991至1995年，金人慶轉入中央，出任中國財政部副部長、黨組副書記；1995年12月出任北京市副市長；1998年出任中國稅務總局局長。2003年胡錦濤、溫家寶就任中國國家主席及國務院總理時，金人慶也升任財政部長，2007年轉任國務院發展研究中心副主任（正部級），2009年卸任退休。

據頭條新聞消息指，金人慶於1995年3月任國務院副秘書長、機關黨組副書記。1995年11月任北京市副市長。1997年12月當選為中共第八屆北京市委常委、副書記。1998年1月再次當選為北京市副市長。1998年4月任國家稅務總局局長。2003年任財政部部長。2005年，被世界銀行、國際貨幣基金組織年會例報《新興市場》評選為“年度亞洲最佳財長”。在2007年8月30日，金人慶以個人理由辭去財政部部長職務，外傳涉及生活作風問題，貶任國務院發展研究中心副主任。