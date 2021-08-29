克里再訪華 傳敦促中國放棄資助燃煤項目

據華爾街日報引述消息稱，美國氣候特使克里（John Kerry）可能於本周出訪中國，並將施壓中國停止為國際燃煤項目提供資助，並作正式宣布。也有消息曾猜測克里或也為美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤鋪路。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述華爾街日報消息指出，美國氣候特使克里可能於即將到來的星期里出訪中國，並將施壓中國停止為國際燃煤項目提供資助。即便中國今年未批准相關新投資，但消息引述熟知中國決策者想法的人士稱，北京不願被解讀為屈服於西方壓力。該報引述北京的綠色金融國際研究院報告指出，中國今年尚未資助任何外國的燃煤電廠或投資項目，這是中國2013年倡議“一帶一路”計畫後的首次。

但華爾街日報引述知情人士指，美方希望中國能正式宣布中止這樣的項目。

該報引述波士頓大學（Boston University）全球發展政策中心的數據表示，中國是海外燃煤發電項目的最大投資者，過去20年間透過政策性銀行對發展中國家的相關項目資助超過500億美元。

中國近期停止審批和資助相關項目，但北京不願公開承認此事。該報引述一名為中國政府提供國際煤炭融資建言的人士說，以往中國政府口說環保、實則破壞環境；現在卻恰恰相反。至於中國為何不願公開承諾此事？該報提到，發展中國家和已開發國家在氣候變遷議題上的利益衝突。而中國希望捍衛發展中國家使用燃煤的權利－尤其是那些對中國國安利益至關重要的國家。該報還引述中國生態環境部所屬智庫一份7月的內部會議文件指：鞏固發展中國家的支持，仍是中國氣候外交的關鍵支柱。

據該報道，克里可能出訪中國的消息，最先由路透社（Reuters）於25日披露。不過中國外交部發言人和美國駐中國大使館都稱，沒有可提供的相關訊息；生態環境部則未回應華爾街日報。如果克里成行，這將是克里出任氣候特使後第2度訪中。他曾於4月赴上海和中國氣候變化事務特使解振華會談，期間也和中國國務院副總理韓正視訊。

中央社說，對於克里可能2度訪中，綠色和平組織（Greenpeace）東亞區全球政策高級顧問李碩接受南華早報（SCMP）採訪時表示，在當前中美關係背景下，兩國在其他議題無法有這樣的溝通。這顯示中美將氣候議題獨立出來，雙方對此能有某種程度上的合作。