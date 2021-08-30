新疆稱盼阿富汗塔利班與東伊運畫清界線

中國新疆維吾爾自治區政府發言人今天表示，過去“東伊運”一度在阿富汗聚集，對新疆安全穩定構成直接威脅，希望阿富汗塔利班與“東伊運”等組織畫清界限，予以堅決有效打擊。

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據中央社今天引述中國官方消息說，新疆自治區政府今天上午在北京舉行記者會，新疆政府伊力江‧阿那依提在會中應詢時作上述表示。據伊力江‧阿那依提宣稱，長期以來，“‘東伊運’（東土耳其斯坦伊斯蘭運動）等恐怖勢力為達到將新疆從中國分裂出去的目的，披着宗教外衣傳播暴力恐怖思想，煽動、策畫和實施了一系列暴力恐怖活動，對人民生命和財產安全造成了極大傷害。”

伊力江‧阿那依提並表示，新疆與阿富汗接壤，“東伊運”等勢力一度在阿富汗聚集，對新疆安全穩定構成直接威脅，希望阿富汗塔利班與“東伊運”等一切“恐怖組織”畫清界限，予以堅決有效打擊，“為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件”。

該報道稱，新疆自治區政府另一名發言人徐貴相則在會中表示，為堅決消除恐怖主義和極端主義的威脅，確實維護新疆社會穩定和長治久安，新疆在經濟發展、社會穩定、民生改善、民族團結、宗教和諧等方面，已經採取了一系列政策措施。