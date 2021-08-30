法媒調查：火爆網絡的中國快時尚品牌SHEIN的疑點與年輕消費者的環境悖論

中國快速時尚品牌SHEIN在新冠疫情期間迅速爆紅網絡，在短短一年的時間內，這一成立於2008年的服裝品牌迅速風靡於歐美，今年5月，SHEIN取代亞馬遜成為美國iOS和Android平台下載量最高的購物應用軟件APP，此外，SHEIN也在世界54個國家/地區的iOS購物應用中排第一位。

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SHEIN的巨大成功引發歐美媒體的高度關注，繼美國華爾街日報之後，法國費加羅報8月30日也刊登長篇調查，試圖探究SHEIN獲得如此成功的捷徑。

據介紹，SHEIN的主要推銷策略就是在年輕人出入頻繁的社交平台instagram、Youtube、Facebook等網絡尋找意見領袖，因此，歐美等國家一些大小網紅，經常在線展示SHEIN的泳裝、裙裝、小飾品、休閑裝……展示過後她們能無償獲得這些商品。

此外，SHEIN產品價格低廉，緊跟時尚，而且運輸快捷也是它獲得年輕消費者青睞的主要原因。它的服裝價格往往比ZARA等快時尚品牌同類商品底一倍，而且運輸迅速。

不過，費加羅報的調查指出，SHEIN對其貨源供應以及公司的結構組成卻多有保留，公司拒絕向英國政府部門遞交其產品供應鏈中相關工人的工作條件的信息，而英國的法律規定這是在英國市場銷售的產品所必須遵守的條件。不過，SHEIN集團保證其產品供應鏈中不僱傭童工也不僱傭強迫勞動。費加羅報表示，SHEIN集團在次議題上謹小慎微，尚沒有回答費加羅報記者的相關提問。

此外，英國媒體此前報道說，與SHEIN有關的工廠和倉庫在招工廣告上明確標註，來自包括維吾爾族在內的少數民族背景人士不得申請，涉嫌帶有種族歧視。對此，Shein集團聲稱並未資助或批准類似的招工廣告，承諾將對以其名義在招聘網站發布“虛假”歧視性廣告的行為展開調查。

SHEIN集團被西方多位時裝設計專業人士指控涉嫌抄襲，巴黎的一位年輕設計師Zoevya 向費加羅報表示，她發現她在2019年設計並且在網絡銷售的白色皮靴在幾個月後便出現在 SHEIN的子公司 Romwe的網店葇薇公司。最後SHEIN從網絡撤下了抄襲商品並且提議與法國設計師合作，遭到了後者的拒絕。

最後，SHEIN品牌的主要消費者是年輕人，而環境問題又是年輕人最為關注的話題，法國社會研究部門Crédoc最新的調查報告顯示，年輕人對環境議題的關注遠遠超出就業率以及移民等問題，由瑞典氣候活動分子格雷塔頓博牽頭髮動的每周五的氣候罷課活動受到世界各國青少年的響應，或許參加罷課活動的年輕人與購買SHEIN服裝的年輕人並不是同一批人。