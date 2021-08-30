美阿富汗撤軍 是對美元主導地位的致命打擊 ?

美國在阿富汗撤軍接近尾聲發生喀布爾飛機場外致命襲擊事件，美國無法繼續受益於美元主導的代價高昂的戰爭，而中國對此密切關注，對此《費加羅報》經濟欄目專欄作者讓-皮埃爾•羅本(Jean Pierre Robin)載文分析。

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《費加羅報》經濟欄目專欄作者讓-皮埃爾•羅本於月30日分析美國從阿富汗撤軍對美元在全球貨幣市場的主導地位的影響，指出金錢是支撐戰爭的關鍵所在，美國總統喬拜登再次承認這一點，他用美國財政支出高昂來證明美國從阿富汗撤軍的合理性。 在8月16日，喀布爾飛機場附件發生血腥襲擊事件後的第二天，美國總統拜登再次強調，我們在二十年裡花費了超過1萬億美元，裝備了超過30萬名阿富汗士兵。

超過二戰、越戰軍費

自 2001 年 9 月 11 日在美國紐約世貿中心發生恐怖襲擊事件發生以來，美國不惜在反恐戰爭上投入了大量資金。 根據總部設在華盛頓的兩黨智囊團軍備控制與不擴散中心的統計顯示，早在 2007 年，美國對阿富汗和伊拉克的軍事干預就已經比美國在越南戰爭花費的成本更高。 現在，根據五角大樓的說法，對美國中東進行干預的費用在 6 萬億美元到 7 萬億美元之間，超過了二戰期間的美軍的花費。

早在美國前總統奧巴馬當政期間，他表示美國在阿富汗打擊恐怖主義的努力在國際上也是無與倫比的，美國在武裝部隊上的支出比接下來的十個國家還多（2020-2021 年的支出為 7530 億美元）。 另一個不尋常的現象是，自 1945 年以來，小布什、奧巴馬和特朗普等美國歷任總統在大規模減稅的同時增加了軍事預算。

現任美國總統拜登採取與其前任不同的政策，就是通過停止增加軍隊預算同時增加對公司以及最富有家庭的稅收。 美國新冠疫情後要大力推動經濟發展，而問題是實際上美國公共債務居高不下，2001 年為 5萬8千億美元，今天達到 26萬9千億美元； 就是從美國經濟生產總值GDP 的 54.5% 上升到 130%。

昂貴的特權

作者讓-皮埃爾•羅本指出，二十年來法國國家債務的演變與美國類似，法國和美國這兩國的共同點是依賴強大的中央銀行。 如果沒有法國央行、歐洲央行的支持，法國不可能讓其公共債務高到如此的地步，而法郎早就應該貶值。 至於美元，它更加具有主權性， 擔心美元的顛簸是沒有意義的，就像地球圍繞太陽旋轉一樣，美元是國際貨幣體系的中心。

美元在國際貨幣體系的主導地位主要體現在三大功能上 : 作為衡量標準，世界貿易的一半以上以美元（如石油等）計價。 作為一種支付手段，在金融市場上，全球三分之二的證券以美元發行。 最後，它作為其他中央銀行的保值工具，其中 60% 的外彙股票是美國國庫券，而歐元僅為 20%，日元為 6%，人民幣（元）等為 2%。

這是美國財政部和美聯儲自1945年以來不斷推行的美元主導的三個方面，美聯儲的決定會引發世界股市和新興國家的震動，迫使世界上不少國家背負了美元的債務。 1960 年代末，戴高樂將軍批評“美元的過度特權”。在 1944 年創建的布雷頓森林貨幣體系中，只有“美元” ”可兌換成黃金（以每盎司 35 美元的固定彙率），其他貨幣在國際貨幣基金組織的控制下跟隨其進行波動。在 1971 年 8 月 15 日被美國前總統尼克松總統推翻這種美元與黃金的固定彙率，其主要原因是美國參加的越戰費用高昂，當時美元無法保證這種兌換性。

問題是自從尼克松決定美元與黃金兌換脫鉤以來，美元的主導地位隨着全球化而進一步加強。 如今，60% 的聯合國成員國已將其貨幣與美元掛鉤（在1971 年為 30%）。 日本或韓國的情況並非如此，而且根據雙邊安全協議，這兩個國家80%的外彙儲備都是美元， 德國和沙特阿拉伯甚至全部外彙儲備都是美元，這些國家在美元的保護中受益。 與此同時，華盛頓在 2000 年代加強了對美元用戶的技術和外交控制，這讓法國巴黎銀行在 2015 年因“將美元用於美國的敵人”而被處以 89 億美元的罰款（與蘇丹，伊朗和古巴有關）。

北京的密切關注

巴里·艾森格林教授在他的一本關於《過高的美元特權》的書中寫道，貨幣主導與軍事實力齊頭並進。 “對於國家安全依賴於美國的這些國家來說，如果美國的長期利率上升 0.8%，就足以將其美元持有量減少 30%”。就中國而言，北京曾是美國最大債權國，但是中國在七年前停止購買美國國債，但也並未清算其已有的美元資產。

中美關係專家安托萬·布魯內（Antoine Brunet）分析說，與華盛頓公開衝突的北京密切關注美元走勢：“中國人正在關注美國經濟中的通貨膨脹浪潮，並可能會讓它進一步加劇，從近期上海出發的運費上漲就證明了這一點，這足以讓美聯儲陷入困境並迫使美聯儲被迫加息。

越南戰爭和 1975 年西貢的淪陷對美元的主導地位產生了劇烈而矛盾的影響，目前阿富汗局勢讓各種力量重新洗牌。