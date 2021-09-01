小米汽車完成註冊 雷軍親征電動車市場

中國智能手機大廠並在7月超越蘋果首躍成全球第二大智能手機製造商的小米集團，正式進軍電動車市場。小米周三（9月1日）宣布，小米汽車已完成了工商註冊，小米集團董事長兼CEO雷軍親自出任法人代表。

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據路透社援引小米官方公眾號稱，小米汽車有限公司註冊資金為100億元人民幣，目前已組建起約300人的團隊。該文稱，這是小米汽車成長的第一個重要里程碑，“雷總親自帶隊，造車項目正式開上快車道”。

路透社說，雷軍曾在今年3月表示，未來十年小米將投入100億美元造車，首期投資為100億元人民幣，自己將親自帶隊，押上人生全部的聲譽，為小米汽車而戰。

小米8月底宣布將收購自動駕駛技術公司深動科技股權的71.16%已發行股本，代價約6,247萬美元，為其造車計畫邁出重要一步。

小米集團目前擁有工程師1.6萬人，2020年研發投入約人民幣100億元，小米看好，在AI、新材料等領域的技術優勢，將對汽車業務形成有力的支持。

路透社此前曾引述三名消息人士指出，陷入困境的中國地產開發商恆大集團正與智能手機製造商小米及多家深圳國有背景投資公司洽商，將出售其持有的電動車事業65%股權的一部份。

小米稍後回應稱，截至目前小米集團的確接觸了來自各方面造車團隊進行交流洽談，但並未作出任何合作意向的決議。

據悉，小米二季度總收入和經調整凈利潤均創單季度歷史新高。小米集團總裁王翔以及首席財務官林世偉在隨後的業績會中表示，近期監管方面的新制度會為小米帶來一些壓力，但公司仍對廣告業務的未來發展具有信心。

另外，小米港股周三午盤上漲逾1%，今年迄今股價跌約24%。