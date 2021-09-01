曾救援拜登的阿富汗翻譯向拜登求救

2021 年 8 月 31 日，阿富汗喀布爾，美軍撤離後，塔利班在喀布爾國際機場外站崗。在最後一架美國飛機離開喀布爾機場後，塔利班於周二完全控制了喀布爾機場。

最後一批美軍緊急撤離阿富汗後，一名困在喀布爾的美軍前翻譯呼籲拜登總統伸出援手，根據『華爾街日報』9月1日公布的信息，這位阿富汗人曾於2008年在大雪中協助訪問阿富汗的拜登脫險。

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這位名叫穆罕默德的美軍翻譯在信中寫道：“總統先生，請求您救救我和我的家庭，不要忘記我還在這裡”，穆罕默德沒有公開自己的姓，自從塔利班八月捲土重來，他為自己和全家的性命擔心。

塔利班佔領喀布爾後，穆罕默德和家人以及四個孩子晝夜潛藏：“我不能出門，我非常害怕”。據報道，穆罕默德曾在美軍軍事基地BAGRAM擔任翻譯，2008年，包括拜登在內的三位美國參議員訪問阿富汗時突遭暴風雪襲擊，穆罕默德所在的小分隊最終援助拜登等三位議員安全脫險。

一位美國前軍人對華爾街日報描述了那次搶救經過：三位議員乘坐的直升飛機突遭暴風雪襲擊，被迫在距離軍事基地三十公里左右處緊急降落。穆罕默德所在的小分隊幫助拜登等人脫險後，他本人一直守在直升機旁三十多個小時，一直等到氣候穩定直升飛機能夠重新起飛。

華爾街日報稱，拜登2008年作為奧巴馬副手競選時，曾提及那次阿富汗遇險，藉以顯示自己豐富的外交閱歷。

穆罕默德曾申請像所有與美軍一道工作過的阿富汗人可以申請的特別移民簽證，但一名參與救助的美國軍人表示，僱傭穆罕默德的公司丟失了他的個人資料。塔利班佔領喀布爾後，穆罕默德曾進入美軍守衛的機場碰運氣，但美國士兵拒絕他和家人進入機場。

華爾街日報就此詢問白宮，白宮發言人普薩基表示，美國將繼續努力幫助美國的阿富汗盟友撤出，他表示：“我要告訴穆罕默德，謝謝您20年來與美軍一起戰鬥，我們會設法幫助您離開。”

未能離開阿富汗的豈止穆罕默德一家，據法新社援引一位美國高官的說法，大多數曾幫助過美國、希望逃往美國的阿富汗人都沒有來得及撤離，這位不願披露姓名的美國高官表示，這件事一直在一些美國外交官的心頭纏繞不去。

據報道，在塔利班進入喀布爾之前，直至八月14日，美軍共撤離了12萬3千人。但美國國務院尚無法說清楚其中有多少是獲得特別移民簽證、擔任美軍翻譯以及美軍助手的阿富汗人。

這批人的總數是多少，至今仍然相當模糊。8月初，白宮曾提起大約為美國工作過的八萬阿富汗人申請移民美國，加上他們的家屬，這個數字應為10萬人，但目前又有新的評估，人數遠遠不止這些。