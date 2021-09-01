輪到小學生了：習近平思想首次進入小學課本
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中國小學校9月1日新學年開始有個新特點：那就是小學課本充滿了"習近平思想"。法新社說，這是共產黨灌輸愛國主義和推動對習主席個人崇拜的方式。有的家長表示擔憂但不敢吭聲。
根據中國教育部的指導方針，習近平思想被納入整個課程，覆蓋所有學生，直至大學水平。
在新教科書中，不僅有習主席關於愛國主義和公民責任的“語錄”，各章還包含共產黨在與貧困和冠狀病毒（Covid-19）做鬥爭中起到的作用。
根據中國政府的通知，小學教師應該"在年輕一代人的心中播下“愛黨”、“愛國” 、“愛社會主義”的種子。
習近平的"新時代中國特色社會主義思想"包含若干原則，其中包括要求民族團結、發展、維護共產黨繼續在台上掌權。
它敦促中國人"對自己的文化有信心"，通過"將人民置於發展的核心"來實現"共同繁榮"，"推進法治"，並建立"一支世界級軍隊"。
澳大利亞中國政策中心主任亞當-尼（Adam Ni）告訴法新社，這些課本的目的是"促進對習近平的個人崇拜，也灌輸更多民族自豪感"。
法新社電稿稱，習近平在2018年的一次全國人大會議上讓他的思想寫進了中國憲法，該人大會議還廢除了對中共領導人兩屆任期的限制，使習近平能夠無限期地保持權力。
此後，習思想便被中國官媒和政府官員大量引用，不僅引用在藝術、經濟發展和抗冠狀病毒鬥爭等廣泛的領域，而且各大學都開設了研究習近平思想的機構專門。
中國的初中和高中有政治課已是常態，現在隨着小學有了新課本，便可從孩子年幼時開始灌輸意識形態。
幾位家長告訴法新社，他們感到很不安，但因為擔心惹上麻煩，都拒絕接受採訪。
中國社交網絡微博的一名用戶今天9月1日抱怨說，"現在洗腦從童年就開始了。" 另一位抱怨道："我們能拒絕嗎？"。
法新社的報道說，此舉是在當局對未成年人沉迷視頻遊戲進行嚴厲打擊下發生的，現在中國學生每周只被允許玩3小時的遊戲。