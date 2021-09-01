輪到小學生了：習近平思想首次進入小學課本

法國學者警告，在習近平聲稱自己是中國宗教唯一先知並且所有異議都被視為異端時，西方必須堅定捍衛自由價值觀。

中國小學校9月1日新學年開始有個新特點：那就是小學課本充滿了"習近平思想"。法新社說，這是共產黨灌輸愛國主義和推動對習主席個人崇拜的方式。有的家長表示擔憂但不敢吭聲。

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根據中國教育部的指導方針，習近平思想被納入整個課程，覆蓋所有學生，直至大學水平。

在新教科書中，不僅有習主席關於愛國主義和公民責任的“語錄”，各章還包含共產黨在與貧困和冠狀病毒（Covid-19）做鬥爭中起到的作用。

根據中國政府的通知，小學教師應該"在年輕一代人的心中播下“愛黨”、“愛國” 、“愛社會主義”的種子。

習近平的"新時代中國特色社會主義思想"包含若干原則，其中包括要求民族團結、發展、維護共產黨繼續在台上掌權。

它敦促中國人"對自己的文化有信心"，通過"將人民置於發展的核心"來實現"共同繁榮"，"推進法治"，並建立"一支世界級軍隊"。

澳大利亞中國政策中心主任亞當-尼（Adam Ni）告訴法新社，這些課本的目的是"促進對習近平的個人崇拜，也灌輸更多民族自豪感"。

法新社電稿稱，習近平在2018年的一次全國人大會議上讓他的思想寫進了中國憲法，該人大會議還廢除了對中共領導人兩屆任期的限制，使習近平能夠無限期地保持權力。

此後，習思想便被中國官媒和政府官員大量引用，不僅引用在藝術、經濟發展和抗冠狀病毒鬥爭等廣泛的領域，而且各大學都開設了研究習近平思想的機構專門。

中國的初中和高中有政治課已是常態，現在隨着小學有了新課本，便可從孩子年幼時開始灌輸意識形態。

幾位家長告訴法新社，他們感到很不安，但因為擔心惹上麻煩，都拒絕接受採訪。

中國社交網絡微博的一名用戶今天9月1日抱怨說，"現在洗腦從童年就開始了。" 另一位抱怨道："我們能拒絕嗎？"。

法新社的報道說，此舉是在當局對未成年人沉迷視頻遊戲進行嚴厲打擊下發生的，現在中國學生每周只被允許玩3小時的遊戲。