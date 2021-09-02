中國禁演真人秀：習近平為啥整肅“花美男”和“飯圈兒”

中國當局近幾天發布整肅演藝界的通知，不僅鞭撻“盛世產物”“花美男”，更忌憚他們的數千萬“鐵粉”“飯圈兒”。中國網信辦提醒各地政府，飯圈兒文化涉及“網上政治安全”和“意識形態安全”…

廣告 繼續瀏覽後續

法新社發自北京的報道說：隨着當局重新掌控娛樂業，中國9月2日周三宣布禁止一些真人秀節目，並命令廣電機構和網播平台塑造更有男子氣概的男性形象。

該報道指出，北京當局正在尋求清理近幾個月來爆出系列醜聞的演藝行業，這些醜聞在8月份以涉嫌強姦罪逮捕了大明星吳亦凡（Kris Wu）而達到頂峰。

另外，更近的一個事件是，中國女演員鄭爽在上周因逃稅被罰款3千900萬歐元。

法新社說，讓觀眾以壓倒性優勢投票給自己喜歡的候選人的電視真人秀節目在中國非常受歡迎。但這種節目也受到嚴厲批評，被指責傳播消極影響，促使一些粉絲做出不理性的行為。

中國監管機構呼籲建立"正確的"美容標準，禁止"娘娘腔"的男人和"低俗的影響者"出現。

據中國國家廣電總局網站9月2日刊出的通知說，廣播電視機構和網絡視聽平台今後將不得播出“偶像養成類”節目，也不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及“真人秀”節目。

中國當局要求選秀類節目嚴格控制投票環節設置，…堅決抵制不良“飯圈”文化，並杜絕“娘炮”等畸形審美。應該“大力弘揚中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化”。

法新社說，面對不斷下降的出生率，北京當局痛斥受韓國流行音樂明星啟發而出現的“娘炮”外觀的名人。

上周，中國在線視頻服務平台“愛奇藝”就取消了真人秀節目的拍攝。

中國互聯網監管機構國家網信辦（CAC）周五則發布了新規則，特別提到深入整治“飯圈”。要求取消所有涉明星藝人個人或組合的榜單，不得出現明星藝人姓名等個人標識。引導粉絲更多關注文化產品質量，“降低追星熱度”。

中國網信辦提醒各地政府，治理“飯圈”與“維護網上政治安全”和“意識形態安全”相關聯。