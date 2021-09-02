習近平欲血色回歸？  打手們喊將出來了

中國官媒日前紛紛轉載一篇“雄文”，猛看會以為是翻出來的一篇文革時代的舊文，口氣，語調，都很毛式，激情澎湃，殺氣騰騰，但分明稱頌的是習近平下令的針對金融、經濟、文化領域的整治動作，作者拍手稱快整治趙薇：“不是不報，是時候未到”，有網民說“看完後背發涼”。

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作者為李光滿的文章題為“每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行!”，包括人民網、新華網、央視網、中國軍網、光明網、中青在線、中新網、環球華等主要官媒紛紛轉發，待遇猶如文革時期的“兩報一刊”社論。有人形容文章如同文革的“第一張大字報”，來頭不小，勢頭不小，簇擁着一種陰暗、壓抑的邪氣。

自去年十月阿里巴巴創始人馬雲一番批金融管制言論引發習近平不快，螞蟻金服緊急叫停上市後，中共先對唯恐尾大不掉的網絡巨頭下手，“反壟斷”，查滴滴，打擊教培，打擊私企和網絡巨頭，這兩天居然把矛頭對準知名演員和文化名人，出演『還珠格格』成名的趙薇一夜之間，據指其主演、導演的各種影視作品在許多平台上都被下架，『還珠格格』演員名單竟然抹去了她的名字。罪過是什麼？不清楚，可能與阿里馬雲關係密切，可能她也是金融大鱷？高曉松也被指與阿里脫不了干係，還有可能是犯了習近平所說的歷史虛無主義大忌？也有人分析這是不能讓“明星文化”等散播自由毒素的“西方意識形態有生存空間”，妨礙一統思想。

一些分析認為這可能是發動第二次文革的信號，文革開始毛先是對文藝界開刀，打倒那些表演“帝王將相”的演員，批戲劇『海瑞罷官』，然後再把自己的對頭，黨內敵人劉少奇等人一個個打倒。習近平不可能像毛那樣發動文革，他沒有毛的“威信”，習只能發動精神文革，試圖讓所有的人臣服。兩岸政策協會研究員張宇紹分析：習近平拿馬雲，趙薇，之江新軍嫡系周江勇祭旗，“因為他們都曾是黨在政治、經濟與社會三大領域一手捧起來的榜樣，習近平不過示範什麼是‘我說了算’的政治邏輯，但對內所產生的震懾效果不容小覷，訊息十分明確，亦即‘不要阻擋自己在二十大的政治布局’”。

亂棍橫掃，習是為二十大自我繼承全面鋪路嗎？為二十大鋪路需要打擊面這樣寬？也有分析認為，按照中共黨內規矩，習近平明年本應下台，但他霸王硬上弓，廢除了任期制，但這樣做總有一種不正當性，為了壓倒各種異議，他要橫掃一切，習近平這樣做，說穿了，仍然是恐懼，恐懼生變，所以，習近平9月1日對青年幹部說，要鬥爭，鬥爭，不要做好人，要無我，要忠誠等等。

李光滿的雄文如果沒有得到習近平的明示，也是切中習近平的心意，他預感習近平下令“反壟斷”到推出“共同富裕”，再到整治“娛樂圈飯圈”，顯示“中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者說是一場深刻的革命。”

作者字字替代人民，“這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，這是一次以資本為中心向以人民為中心的變革”，也是“向著中國共產黨的初心回歸”。文章越寫越兇猛，殺氣騰騰：“變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血色回歸。”

文章將螞蟻集團、滴滴公司稱作“大買辦資本集團”，“走向了社會主義的對立面，走向了人民的對立面”，是需要清除的“社會毒瘤”。作者甚至把趙薇、高曉松說得十惡不赦，趙薇“早在二十多年前就應該從中國公眾視野中消失”，“不是不報，是時候未到”。高曉松“胡扯亂談歷史，崇美跪美，忽悠了一批中國人成為他的粉絲”。

中共中紀委網站8月31日隨即發文配合，抨擊演藝圈亂象是資本驅動“飯圈”文化，文藝是意識形態工作的重要陣地，不能由資本無序擴張等等。

有分析認為，這種恐嚇和攻擊，擴大打擊面，甚至無情打擊，恨不得置人於死地的文革思路再次泛濫，與習近平的毛式思維，以及對有一天突然失去權力的恐懼不無重大關係。9月1日，習近平在中共黨校中青年幹部培訓班再次大談“鬥爭哲學”，習近平說，共產黨人就要“講鬥爭”，原則問題上絕不能退讓，“否則就是犯罪”。他還說，對共產黨人來說，“好好先生”並不是真正的好人，奉行“好人主義”的人沒有公心、只有私心，沒有正氣、只有俗氣，好的是自己，壞的是風氣、是事業。

習近平否定“好人主義”，“好好先生”，標明“我將無我”，什麼樣的人才合乎他的標準呢？就是“對黨忠誠”，“做明白人、老實人”“在思想上政治上行動上同中央保持高度一致”，一句話，對習近平絕對忠誠，對他人，敢於無情鬥爭。

鬥爭鬥爭，中共建黨百周年，整死、害死、鬥死無數人，還嫌不夠，李光滿還在替主子呼籲“紅色回歸，英雄回歸，血色回歸。”