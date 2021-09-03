中宣部禁「劣跡藝人」轉陣地復出 入「劣跡令」者難敗部復活

針對中國娛樂圈亂象問題，中央宣傳部近日印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，要求進一步強化行業管理，加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出，並呼籲行業協會積極開展「道德評議」及對失德工作室進行行業抵制。《通知》意味過往受制藝人轉換平台以敗部復活的途徑亦被堵上，趙薇、鄭爽、吳亦凡等近日受批藝人暫難東山再起。

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北京近日整肅娛樂亂象，紅極一時的吳亦凡被捕，在日本靖國神社留影張哲瀚遭批評，趙薇疑似被列劣跡藝人而遭到封殺，鄭爽逃稅被重罰近三億元人民幣，不同部門更下發多項文件，繼中央網信辦出台十條嚴打「飯圈」（粉絲圈）的規定後，中宣部亦印發上述《通知》，指隨着文娛產業迅速發展，天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題有以新方式、新手段死灰復燃跡象，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」（多指男男同性愛情小說改編的劇集）之風等新情況新問題迭出，一些從業人員政治素養不高、法律意識淡薄、道德觀念滑坡，違法失德言行時有發生，對社會特別是青少年產生不良影響，嚴重污染社會風氣。

中宣部《通知》明確指出，娛樂圈亂象，須堅持以社會主義核心價值觀為引領，標本兼治，訂明從七方面治理文娛圈，包括規範市場秩序和壓實平台責任等。當中，《通知》要求遏制資本不良牟利，抵制天價片酬，嚴厲查處偷逃稅行為；另要查處一批牟取不當利益的營銷號，打擊各種形式的流量造假行為。

《通知》同時要求加大對違法失德藝人懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出；規範明星廣告代言；提高准入門坎，規範藝人經紀。此外，《通知》要求行業協會發揮作用，積極開展道德評議，及時對違法失德人員和縱容違法失德行為的經紀公司、明星工作室進行行業抵制和聯合懲戒。

中國演出行業協會推出的《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》今年3月生效，當中訂明，「劣跡藝人」將受到協會會員單位一年至永久的聯合抵制，且須在聯合抵制期限屆滿前三個月內提出申請，經批准後才可復出。《辦法》第16條更訂明，協會各會員不得邀請受制演藝人員參與演出行業「各類活動」和提供宣傳之便，可解作禁止轉移陣地復出，但中宣部的《通知》明確指出，禁止轉移陣地復出。