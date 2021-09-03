布林肯將訪問卡塔爾及德國就阿富汗危機展開對話

美國國務卿布林肯將於下周初訪問卡塔爾，隨後前往德國，與德國外長馬斯共同組織20國部長線上會議，討論阿富汗局勢。據路透社報道，塔利班可能已經控制了反塔利班武裝的據點潘傑希爾省。聯合國難民署警告：阿富汗正面臨嚴重的人道主義危機。

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法新社消息，布林肯周五做了上述宣布。目前，負責阿富汗事務的美國外交官已經撤退，國際社會與塔利班的主要討論都在卡塔爾進行。

不過布林肯沒有說他是否會在多哈與喀布爾的新伊斯蘭政權代表舉行會晤。

布林肯隨後將前往德國，並將與德國外長馬斯一道，組織由20個國家外長參加的部長級線上會議，專門討論阿富汗問題。

美國國防部指出，國防部長奧斯汀也將於5日啟程，首先抵達卡達爾，隨後將訪問巴林、科威特和沙特等美國軍事盟友。

另據路透社消息，據塔利班內部的三個渠道獲悉，塔利班可能已經控制了潘傑希爾省，這裡是反塔利班武裝的據點。如果塔利班控制了該省，就基本控制了阿富汗全境。

周五，阿富汗首都喀布爾傳出鳴槍聲，報道說可能是因有塔利班領導人入城，也可能是因為塔利班已拿下潘傑希爾山谷。不過，反塔利班陣營的發言人表示，武裝人員已擊退塔利班武裝。

潘傑希爾位於喀布爾東北大約120公里，是已控制包括喀布爾等大部分阿富汗土地的塔利班至今仍未攻下的省份，當地陡峭的山谷易守難攻。

另據路透社報道，塔利班消息人士周五稱，塔利班聯合創始人巴拉達爾(Mullah Baradar)將領導阿富汗新政府，新政府可能很快就會宣布。

巴拉達爾是塔利班政治委員會負責人。三名消息人士稱，他將與已故塔利班創始人奧馬爾的兒子穆罕默德·雅各布和謝爾·穆罕默德·阿巴斯·斯坦內克紮伊在新政府中擔任高級職位。

一名不願透露姓名的塔利班官員告訴路透社:“所有高層領導人都已抵達喀布爾，宣布新政府的準備工作已進入最後階段。”

另外，聯合國難民署周五再次警告，阿富汗正面臨一場重大的人道主義危機。目前，在該國邊境尋求庇護的弱勢阿富汗人的處境仍處於極不確定狀態。

難民署發言人巴洛支在巴基斯坦向記者表示，“現實是，阿富汗境內正在出現流離失所危機。今年有60多萬阿富汗人流離失所，其中80%是婦女和兒童”。

巴洛支呼籲世界不要將注意力或焦點從阿富汗人和阿富汗身上移開。他警告說，我們不能讓其“成為一場人道主義災難”。

在描述該國與巴基斯坦邊境的局勢時，巴洛支表示，之前阿富汗難民曾越境進入巴基斯坦和伊朗，但難民署從未見過目前如此“大量的難民湧入”。

與此同時，聯合國任命的獨立人權專家周五表示，各國必須向阿富汗記者和媒體工作者提供緊急保護，他們擔心自己的生命安全，正在國外尋求安全。

專家們補充說，婦女的安全尤其令人擔憂，因為自塔利班接管阿富汗以來，婦女面臨著更大的風險，“她們可能因為在媒體工作或僅僅是公共生活中的女性而成為攻擊目標”。

專家們提醒人權理事會注意近年來通過的關於記者安全的各項決議，呼籲加快簽證審批程序，協助撤離，並向希望離開阿富汗的人開放邊境。