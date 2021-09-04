被指溫家寶家族白手套 失蹤4年 前夫出版回憶錄《紅色輪盤》

《紅色輪盤》（Red Roulette）下周將面世，作者沈棟（ Desmond Shum）的前妻，是被指為前總理溫家寶家族白手套的段偉紅。然而，段偉紅4年前被“法外綁架”失蹤至今，外界無從知道真相。金融時報和華爾街日報今天刊出對沈棟的採訪。據沈棟透露，當年段偉紅也與王岐山，習近平和彭麗媛有過交集。

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失蹤四年

金融時報以《與中國“紅色貴族”達成交易的失蹤婦女之謎》為題，刊出對《紅色輪盤》一書作者沈棟的採訪。該報說，多年來，段（偉紅），也以英文名字惠特尼（Whitney）而聞名，她和沈在中共最高級別輪流交易。他們利用與黨內一些最有權勢的家族和官員的關係，獲得了利潤豐厚的房地產和物流項目，以及對大型國有企業的股權投資。

據沈棟告訴金融時報，在北京失蹤四年後，段偉紅仍然下落不明。“他們從不承認帶走了段偉紅”，“就連段的父母也沒有從政府那裡得到任何信息。”

段和沈的主要聯繫人包括前總理溫家寶的妻子張蓓麗，以及在 2017 年被習近平清洗掉的潛在繼任者孫政才。

政商關係

段偉紅在孫政才因涉嫌腐敗被拘6周後，於 2017 年 9 月 5 日失蹤。幾年過去了，沒有段的任何信息，於是沈棟決定寫一本書，講述他們在中國這個世界第二大經濟體的政商危險關係中度過的歲月。由於擔心中國在習近平領導下的走向，沈先生在 2015 年離開中國。自從段失蹤後，他就再也沒有進中國。他告訴英國金融時報：“如果我進去，就出不來了”。

將於下周出版的《紅色輪盤》主要講述從 1990 年代中期開始，沈棟認為的中國企業家的“黃金時代”，當時他們享有比幾十年更多的經營自由，以及隨着復興的中共確信自己在與西方競爭對手，尤其是與美國的對抗中正在崛起，這個黃金時代的消退。

沈說，“鄧小平在 1978 年開始經濟改革並不是因為他相信民營企業家精神，而是因為當時國家破產了。“為了救國，黨必須讓私有制和企業家精神蓬勃發展”。“他們從未改變，這是權宜之計。” “只有在危機時期，黨才會放鬆控制”。

2012 年上台的習近平加速了他的前任胡錦濤領導下出現的中央集權趨勢。習近平的激烈反腐運動提高了他的聲望，起到了鞏固黨內“太子黨”統治地位的作用，這些“太子黨”出身於參與共產主義革命的家庭。習是這個“紅色貴族”中的一員，他的父親習仲勳是毛澤東和鄧小平手下的高級黨政官員。沈說，“紅色貴族將永遠享有特權”。“他們從小就去不同的幼兒園和學校，住在不同的院子里。… 這就是這個系統一直以來的運作方式和結構。如果你和中國的政治權力沒有聯繫，你就永遠不會做成任何有意義的事情。”金融時報說，《紅色輪盤》的中心是沈棟段偉紅與中國前總理夫人“張阿姨”的關係。沈寫道，他們的交易從未被記錄下來，但張阿姨在由她促成的項目中獲得30% 的股份。

王岐山 習近平

此外，沈還詳細介紹了段偉紅與當時中國政治頂層人士的私人會面和談話，其中包括王岐山，習近平和習的妻子彭麗媛。

在政治光譜的另一端，沉先生與官員打交道，包括負責北京機場的“老闆”李培英和負責機場周邊地區的地方權力掮客李平或“土皇帝”。 機場管理人員和鄰近地區官員的經濟利益經常發生衝突，導致官僚的激烈競爭。但雙方也是沈在機場物流園區的合作夥伴，該園區的成功是他最大的職業勝利之一。 這個園區為中國的檢疫和質量控制管理部門提供了一座新建築，其中有網球場和一家大餐廳，但沒有海關官員設施的劇院和室內健身房。一名檢疫官員取笑沈棟說，“你欠我們的”。“我們從來沒有像海關那樣貪婪。”

現年 53 歲的段和沈於 2015 年離婚。他們有一個兒子，現與父親一起住在英國。沈最初將他的寫作項目視為給兒子的“禮物”，他不打算出版。但他決定這樣做是為了向黨施加壓力，以確認段偉紅的下落，並揭露一個他認為正在將中國帶入錯誤方向並對世界構成危險的政權。他認為，習近平的決策很糟糕。他說，如果想猜測習近平接下來要幹什麼，那就選擇最糟糕的決策，——他一定會去干。例如，共黨的“整風”運動不成比例地針對私營企業，以及對香港民主運動的鎮壓。

沈出生在上海，但在孩提時代就搬到仍處於英國統治之下的香港生活。之後他在美國上大學。 他說：如果香港人願意犧牲這麼多來捍衛他們的自由，也許我也可以邁出一小步。沈先生於2019 年夏天飛往香港，參加大規模反送中抗議運動。他當年11月返回香港參加區議會選舉的投票。

他說，“我有責任告訴世界中國是什麼，尤其是在今天的環境中。冠狀病毒大流行從中國傳出來，改變了每個人的生活，殺死了我們的親人，關閉了我們曾經光顧的公司企業。他說，我認為，每個人都有責任更好地了解這個給我們帶來這些（災難）的國家，而且這個國家很可能會給我們一生帶來另一次衝擊。”

溫家族財富被人捅給紐時

沈棟在接受華爾街日報採訪時透露，當段偉紅失蹤時，她的3名員工也失蹤了。不過他們已在去年獲釋。

華爾街日報說，段女士因與前總理溫家寶的親屬，尤其是溫妻張蓓麗的生意往來而在精英圈中享有盛譽。這些交易在 2012 年紐約時報一篇報道中佔據顯着位置。據紐時這個報道稱，溫先生的親屬控制着價值至少 27 億美元的資產。但是，2003年至2013年擔任中國總理的溫家寶和他的家人沒有被指控有不當行為。他從領導層退休後，他們一直保持低調。

不過，溫家寶家人的律師在向香港媒體發表的聲明中，否認了有關其資產的報道。據沈棟說，張女士基本上是“在溫家寶不知情或暗中支持的情況下”經營她的生意。沈棟說，溫總理對 2012 年媒體披露其親屬財富和商業活動的規模感到憤怒。

在對《紐約時報》的文章中，段偉紅否認與溫家寶或其親屬有經濟聯繫，但承認自己是溫家寶家人的朋友，並與溫妻張蓓麗女士關係密切。據沈棟說，他自己和段女士都稱呼溫總理的妻子為“張阿姨”，以示敬意。

根據沈棟的書，張蓓麗女士在 2013 年告訴段偉紅和沈棟，她和她的孩子將他們的資產都捐贈給了國家，以換取免於起訴的豁免權。華爾街日報說，無法聯繫到溫家寶先生和張女士以獲得置評。

此外，段女士還與孫政才有聯繫。據沈棟先生說，雖然孫政才是北京地區的一名高官，但他“將房地產項目分發給了他需要作為盟友的人”，包括段女士。沈先生說，他的前妻段宏偉從 2000 年代初就認識孫先生。沈棟說，他不知道自己的前妻被拘留，是否與孫政才案件有關。

在段偉紅失蹤前不到兩個月，孫政才受到調查，並在2018年以貪污罪被判處無期徒刑，之前孫被廣泛認為是習近平的潛在接班人。